校園直播惹議 網紅賓賓哥遭中市府開罰13萬元

（中央社記者趙麗妍台中21日電）魔術師王元照、網紅「賓賓哥（江建樺）」在台中1所學校未經同意開直播惹議，台中市政府今天表示，依兒童及少年福利與權益保障法各裁處新台幣10萬元與13萬元罰鍰。

這所學校19日辦生涯輔導講座，邀王元照（可樂）擔任分享人，王元照另邀江建樺以神秘嘉賓身分出席，卻在未取得校方同意下直播，遭校方即時制止並要求下架影片。

中國國民黨籍台中市議員張廖乃綸上午在台中市議會質詢表示，每天接獲家長致電詢問為何2人可入校直播，直播影片是否已全面下架。

中市府社會局長廖靜芝答詢說，依校方通報內容與直播片段，確認王元照講座中不當語言及互動違法，將裁罰10萬元；江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像也違法，各裁罰10萬元及3萬元，並命限期移除內容、下架。

至於江建樺拿出校方感謝狀並稱事前獲同意直播，校方指從未邀江建樺到校演講並發給感謝狀。

中市府教育局長蔣偉民表示，對學校和台中的傷害已造成，會依相關法律程序進行。感謝狀是當天應王元照要求臨時製作，江建樺未經校方同意擅自取走，校方多次要求歸還未果屬竊盜罪，校方已報警並完成提告程序。（編輯：李明宗）1141121