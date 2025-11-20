校園直播挨轟！賓賓哥反擊「公開LINE對話打臉」 質疑校方甩鍋

網紅賓賓哥（江建樺）近日現身台中某國生涯講座引發爭議，他在活動中開啟直播，遭到校方及家長不滿；台中市長盧秀燕更公開批評此舉不尊重法律與學生。然而，賓賓哥20日站出來還原事件經過，公開與校方老師的LINE對話，質疑校方在事件後將責任全推給他。

賓賓哥現身台中某國生涯講座引發爭議。（圖／翻攝江建樺 臉書）

賓賓哥表示，活動前他已透過LINE與該校老師確認直播事宜，對方明確回應「那應該沒有問題」，並特別提到校長與主任開場時不直播，以保護學生隱私。他也遵循共識，僅拍攝學生背面，確保不侵犯隱私。然而，事件爆發後，他與團隊卻承受巨大壓力，公司電話被抗議聲音灌爆，名譽遭受嚴重損害。

賓賓哥表示，活動前他已透過LINE與該校老師確認直播事宜。（圖／翻攝自賓賓哥TikTok）

他進一步透露，選擇未在第一時間公開對話內容，是出於善意，不希望讓溝通過程中態度友善的老師受到波及。賓賓哥強調，自己多年來投入公益活動，直播時也格外謹慎，卻沒想到最終成為輿論風暴中的替罪羊，獨自承擔所有指責。

賓賓哥質疑，既然邀請方是學校老師，且校方在活動當天全程知情，為何事後卻將責任全數推給外部來賓，他認為這種做法令人懷疑是否為刻意切割責任。賓賓哥最後呼籲校方出面說明，還他一個公道，讓外界了解事件全貌。

