校園直播爭議！賓賓哥不怕家長提告 再批校長：方式是對的嗎？

針對在校園開直播爭議事件，賓賓哥後來開直播回應此事，並強調有先跟接洽老師詢問直播事宜。（翻攝自江建樺臉書）

台中市中山國中昨（19）日邀請魔術師王元照來校園演講，而網紅「賓賓哥」江建樺在演講後半段以神祕嘉賓身分現身，過程中賓賓哥開直播，校長為保護學生隱私到台前制止。爭議事件發生後，賓賓哥回去開直播時，提到有先跟接洽老師詢問直播事宜，強調會避開學生的臉，他批評校長把他們轟到外面「這是對的嗎？」至於有家長說要提告，他直呼「告！」因為他們跟老師有對話紀錄。

針對賓賓哥在校園開直播爭議事件，中山國中昨晚發出聲明，強調生涯輔導教育講座是邀請王元照先生擔任分享人，聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。講座後半段，王先生帶入神祕嘉賓（賓賓哥），而該嘉賓未經校方同意逕行開啟直播。「為捍衛學生肖像權及隱私應受保護及相應權利，當下立刻制止，並表明學校立場。」

廣告 廣告

從網路上流傳的影片中，可見當時校長上台制止後，強調校方未授權可以對外直播，因此舉會讓孩子們陷入危機中，而且也未取得家長同意。後來，現場一陣尷尬，而協助賓賓哥直播的人員後來也將鏡頭轉向、漸漸遠離。

對於校方的處理方式，賓賓哥後來在抖音開直播回應，強調當時有跟接洽的老師詢問過，而且會從後面往前拍，有學生的臉就會避開。賓賓哥不滿批評校長把他們轟到外面「處理的方式是對的嗎？」至於學校說有家長要提告，賓賓哥嗆聲「告！就告！我沒有在怕。」他更強調跟老師有對話紀錄，之後他再反告老師。

更多鏡週刊報導

NET店員協助行動不便嬤！她曬溫暖畫面 20萬網友感動讚爆

「全村希望」大馬村長王梓安送急診 愛女：最擔心的事還是發生了…

中共壓迫！日本不向人民幣下跪 她反思：台灣沒有這種決心與覺悟