校園禁用高風險APP 教育部：iTaiwan熱點禁連抖音、小紅書
兒少使用短影音，可能衍生風險包含跟風、自殺自傷、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌、性影像外流等問題。教育部常務次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，教育部也配合採取校園內網路防護措施，並新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。
教育部於今（30）日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，台灣大學醫學院精神科特聘教授高淑芬，針對短影音對兒童青少年認知、情緒行為與身心健康的影響，提出三級預防策略，從初級預防的家庭、學校及促進健康的休閒活動、次級預防的辨識高風險遊戲行為，以及三級預防的成癮整合性介入，強化兒少心理韌性。
台中高工輔導主任賴宜均則說，她同時身為家長，認為「陪伴比說教還重要」，當孩子遇到網路危險能「第一時間向家長詢問、討論」。
國際間諸如澳洲、馬來西亞、丹麥、法國等國家，已完全禁止兒少使用短影音與社群平台，並訂有罰款。朱俊彰也提到，數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，而遭多個國家開罰，依《資通安全管理法》第11條規定及《兒童及少年福利與權益保障法》第43、46-1條規定，針對上述6個具高度資安風險、具有害兒少身心內容的高風險APP，教育部依循103年起定期透過不當資訊防護系統作法，採取下列校園內網路防護措施，包含公務設備禁止下載安裝使用、中小學台灣學術網路（TANet）不提供連線服務。
朱俊彰也說，在管制作法上，也新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務；另警示學習活動避免使用高風險APP，強化教材選擇適切性，並鼓勵運用教育部「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等教學資源。
朱俊彰強調，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡，並善用學校輔導專業人力與資源或結合衛福部等機關的整合性服務，依兒少需求提供多元支持與適切介入。
