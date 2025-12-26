校園美感環境再造績優學校及績優團隊頒獎典禮於高美館登場

教育部「校園美感環境再造計畫績優學校及績優設計團隊頒獎典禮」於高雄市立美術館登場。典禮由教育部主任秘書林柏樵頒發特優、優等及績優設計師等獎項，國立臺中教育大學校長郭伯臣則為受補助學校頒發感謝狀。

教育部主任秘書林伯樵在致詞時提到，在開場表演時欣賞屏東縣泰武國小的演出，讓他想起去年參訪泰武國小時的景象與畫面，以及與學生互動時的感動，那種對美的認知，使孩子能處在沉浸式並與生活週遭社區環境結合，且能與文化及成長相互契合的空間。

「校園美感環境再造計畫」由國立臺中教育大學校園美感環境再造規劃輔導團隊執行，113年度共計10校獲補助，歷經學校師生、設計團隊以及輔導團隊的協力之下，喚起校園潛在的美感環境肌理，並與地域文化、空間地景達成共融，將美感教育深植於空間感知中，讓校園角落成為啟發創意思考的「美感教室」。

113年度由苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學獲特優獎，桃園市蘆竹區新興國民小學與臺中市新社區新社國民小學兩校獲優等獎，臺東縣立桃源國民中學以及國立馬祖高級中學兩校獲選甲等獎。