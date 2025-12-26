校園美感環境再造績優學校及設計師頒獎 高美館登場

教育部「校園美感環境再造計畫」自一○五至一一三年度計畫已走過九年、邁入第七期，昨（廿六）日首度移師高雄市立美術館舉辦「一一三年度績優學校及設計師頒獎典禮」，該典禮由教育部主任秘書林柏樵頒發特優、優等及績優設計師等獎項，國立臺中教育大學校長郭伯臣則為受補助學校頒發感謝狀。高美館不僅提供專業藝術場域，作為城市的美感發電機，館長顏名宏邀請周邊三校共九位學生擔任頒獎典禮校園美感大使，期望攜手南部各校共同為大南方美學教育注入嶄新活力。

「校園美感環境再造計畫」由中教大校園美感環境再造規劃輔導團隊執行，一一三年度共十校獲補助，歷經學校師生、設計團隊以及輔導團隊的協力之下，成功喚起校園潛在的美感環境肌理，並與地域文化、空間地景達成共融，將美感教育之深植於空間感知中，讓校園角落成為啟發創意思考的「美感教室」；今年度由苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學獲特優獎，桃園市蘆竹區新興國民小學、臺中市新社區新社國民小學兩校獲優等獎，甲等獎由臺東縣立桃源國民中學、國立馬祖高級中學兩校獲選。

身為高美館館長、同時也是「校園美感環境再造計畫」計畫主持人的顏名宏表示，美術館不應只是美學殿堂，更該作為是美感教育的發電機；環境美感教育不能夠侷限在博物、美術館，而是應該延伸至校園的每處角落。他舉例，這次獲優等獎的新社國小，透過拆除廢棄香菇寮的陳舊鐵皮並清除廢棄物，讓空間獲得「光合作用」，轉換成為明亮通透的聚會場域；而甲等獎的馬祖高中則運用依山面海的天然優勢，打開望海平台，讓海洋資源與校園環境教育共融，培養學生對自然、光影的敏銳度。

顏名宏指出，獲獎校園案例體現了環境教育即是美感教育的起點，美術館的教育功能扮演著結合產、官、學的重要角色，今年高美館特展《馮‧沃爾夫的花園堡壘》與國際扶輪三五一○地區合作，邀請六千名偏鄉學童來到美術館參觀展覽外，高美館近來密切與周邊學校合作，共同打造美感教育共享平台，落實美術館在美感教育推動上的使命。