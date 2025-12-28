校園美感環境再造 苗栗山腳國小獲特優肯定

〔記者蘇福男／高雄報導〕教育部推動「校園美感環境再造計畫」，113年度有10校獲補助，其中，苗栗縣苑裡鎮山腳國小設計團隊結合在地海岸、農村與聚落意象，原本單調的走廊轉化為兼具展示與閱讀功能的美感廊道，學生作品自然融入校園風景；戶外空間則透過地坪色彩、植栽配置與座椅設計，形塑可進行觀察、討論與創作的開放教室，學童在日常活動中培養對環境的感受力與審美力，獲特優獎肯定。

教育部「校園美感環境再造計畫」自105年度推動至今，邁入第７期，今年首度移師高雄市立美術館舉辦「113年度績優學校及設計師頒獎典禮」，其中，苗栗縣苑裡鎮山腳國小獲特優獎，桃園市蘆竹區新興國小、台中市新社區新社國小兩校獲優等獎，台東縣桃源國中和馬祖高中獲甲等獎。

高美館館長、同時也是「校園美感環境再造計畫」主持人顏名宏指出，獲計畫補助的學校，歷經師生、設計團隊及輔導團隊的協力，成功喚起校園潛在的美感環境肌理，並與地域文化、空間地景達成共融，將美感教育深植於空間感知中，讓校園角落成為啟發創意思考的「美感教室」，獲獎校園案例體現了「環境教育即是美感教育的起點」。

例如新社國小透過拆除廢棄香菇寮的陳舊鐵皮並清除廢棄物，讓空間獲得「光合作用」，轉換成為明亮通透的聚會場域；馬祖高中則運用依山面海的天然優勢，打開望海平台，讓海洋資源與校園環境教育共融，培養學生對自然、光影的敏銳度。

