校園腸病毒與流感升溫 衛生局呼籲學生勤洗手踴躍接種疫苗

【記者 謝雅情／南投 報導】近日校園陸續出現腸病毒及流感疫情升溫情形，南投縣府衛生局提醒家長與學校務必提高警覺，及早採取預防措施，守護學生健康。為降低重症風險，該局呼籲學生儘速接種流感疫苗並落實勤洗手習慣。

腸病毒感染好發於幼童與校園環境，秋冬亦為流感流行季節，如未及時防範，恐造成校園群聚傳染，影響學習與生活。依據衛生福利部疾病管制署統計資料指出，全國腸病毒併發重症確定病例計20例，死亡8例；全國第44週(10月26日至11月1日)腸病毒門急診就診計10,116人次，較前一週(8,726人次)略升15.9%，本縣第44週腸病毒門急診就診計166人，較前一週(166人次)持平。

衛生局提醒，流感病毒傳播速度快，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，尤其是兒童及青少年屬高風險族群。政府提供學生公費流感疫苗，接種後能大幅減少罹病與重症機會。學生如尚未接種，請儘速前往合約醫療院所或配合學校校園接種服務，以及早獲得保護力。

衛生局長陳南松表示，腸病毒多藉由接觸傳染，學生每日於教室、遊具間互動頻繁，易造成病毒傳播。父母應注意孩子是否出現手腳出疹、口腔潰瘍、發燒等症狀，一旦生病應儘速就醫、在家休息，避免讓病毒在校園擴散。同時，學校亦應加強教室及公共區域之清潔消毒，老師與家長共同提醒孩子避免共用餐具與毛巾，降低感染風險。

陳局長呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。另家中嬰幼童如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送往2家腸病毒重症責任醫院（衛福部南投醫院及埔基醫療財團法人埔里基督教醫院）就醫，以掌握治療的黃金時間。有關更多腸病毒介紹，請詳見：(https://ntshb.tw/hc03CeaqM)，亦可撥打免付費防疫專線1922或撥打縣府防疫專線049-2220904洽詢。（圖／記者謝雅情翻攝）