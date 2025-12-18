校園行動載具管理原則遲未實施 教團籲教育部下學期上路

國教行動聯盟今天與學生團體台灣一滴優教育協會呼籲教育部，下學期提出並實施「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」。（林縉明攝）

教育部日前公告修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」草案，規劃9月新學期實施，但引發學生團體反彈，教育部至今仍在蒐集彙整各方意見，尚未公告新方案。國教行動聯盟今天與學生團體台灣一滴優教育協會呼籲教育部，兒少數位風險不可能只靠家庭自行承擔，要求下學期提出可行方案後實施。

行政院統計顯示，近四年情緒行為障礙學生人數由7944人增加至1萬1209人，增幅高達41％。國教盟表示，兒少心理健康的風險正在快速增加，其中，長時間螢幕使用、過度依賴社群媒體、注意力破碎化與人際互動減少，已成為學校與家庭共同面對的結構性挑戰。

廣告 廣告

EdYouth常務理事洪振翔表示，過去曾發布調查，發現有86％的高中生表示課堂中被允許使用行動載具，且有大量學生回饋，使用行動載具有助於即時查詢、筆記整理、學習歷程紀錄與 AI 輔助學習，因此，學生擔心新制上路後，其學習模式將受到影響。校園行動載具管理的目的，不在於「禁或不禁」，而在於「如何降低學習干擾」、「守住專注與睡眠」，並在成長關鍵期為孩子「建立安全的數位使用環境」。

立委王育敏指出，教育部不能再以模糊指引敷衍，務必兌現承諾，於下學期提出具法源位階的「校園數位載具使用管理辦法」，落實分齡管理並配套家庭支持系統，協助孩子移除學習干擾、遠離數位犯罪，由政府帶頭為下一代築起安全的數位防護網。

立委羅廷瑋表示，台灣孩子在網路時代長大，他們用手機、平板的時間越來越長，這是事實，改不掉也退不回去。真正能改變是大人怎麼訂規則、怎麼陪他們一起面對風險，也因為這樣，「兒少數位保護要前進」不是一句口號，而是政府、學校和家庭現在就必須要趕快來做的事。

國教盟與台灣一滴優教育協會呼籲教育部，應提升現行行政指引的法律位階，授權教育部訂定「校園數位載具使用管理辦法」，並依幼兒園、國小、國中、高中不同學習階段，制定差異化管理原則。管理目標應聚焦於學習情境中的干擾移除與清楚流程建立，而非一刀切式的全面禁止，讓第一線學校有一致遵循的依據，也避免各校標準不一引發家校與師生衝突。

更多中時新聞網報導

高爾宣嗨歌台北跨年夜持修台東同框范曉萱

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

癌症新藥基金周年 3500人受惠