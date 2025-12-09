校園衝突／重商校長李立泰：以莊子故事教學生情緒管理
（記者李書璇／專訪）校園衝突一直是大眾關注的教育議題，無論是師生、同儕或教職員之間的互動，都可能因為期待落差而產生摩擦；三重商工校長李立泰在接受《艾瑞克IN新聞》專訪時指出，校園衝突源於「期待落差」，並以莊子故事勉勵學生學習「面對衝突」。
三重商工校長李立泰分享，「人為什麼會生氣？都是因為事情不如預期！」他以莊子寓言作比喻，若一艘無人小船撞上你，多半不會動怒，真正引爆情緒的，是以為對方「應該看見、應該避讓」的那份期待；李立泰笑說，校園每天都有不同層級的衝突，如果能先承認「學校本來就有衝突」，降低對他人的預期，情緒就不會被第一時間牽著走，反而能冷靜處理問題。
技職需求旺薪資高 但學生不一定想學？
談到高中、高職生普遍存在的升學焦慮，李立泰指出，少子化讓「進學校」變得不再困難，但「想進好學校」的想法依然強烈，學生與家長往往把目標訂得更高，無形中增加壓力；他觀察，現代學生的壓力多半不是由學校施加，而來自自我要求與家庭的期待。
在選科方面，高中階段的文理比例已有明顯變化；李立泰分析，由於自然組與理工領域在升學與就業上的條件更具競爭力，吸引大量學生轉向，反之，文科比例逐年下降。
此外，冷氣、水電、電子、電機等技術類人才近年極度缺工、起薪亮眼，也提升技職領域的吸引力；李立泰說，現代學生在選擇學群時，關鍵考量通常只有兩項：就業機會多不多？起薪高不高？這是自然組與技術領域長年受歡迎的最主要原因。
然而，熱門未必是自己的興趣，「選錯科」的焦慮也因此浮現；對此，李立泰認為，高中本來就是探索階段，學生若發現完全不適應，休學轉學、重考或轉科並非少見，也有人選擇把三年讀完後大學再轉跑道，反而累積雙專長，「現在的教育環境彈性夠高，與其害怕選錯，不如勇敢探索。」
因應技職教育的需求提升，三重商工近年積極落實108課綱的彈性課程精神，推動跨域選修，讓不同科別的學生都能跨領域學習，例如工科學生修習商科專業、商科學生學工科技術；李立泰強調，當學生及早具備跨域能力，未來無論升學或就業都將更具彈性，形成所謂的「T 型人才」。
技高生競爭力強 起薪表現不輸名校畢業生
李立泰曾任普高（泰山高中）與技高（三重商工）校長，他認為兩者最大的差異在於「方向感」，技高生在入學時就已選定專業，方向較早確立；普高生則常在文理分組或選填科系時反覆猶豫，探索期更長。
此外，技高學生強調「動手做」，學習場域多在實作空間，而非僅靠課本與講授，這也是兩種學習型態最大的不同。
在升學與就業上，技高近年展現高度競爭力，李立泰說，技高生的升學管道多元，可選四技二專，也能報考一般大學；反過來，普高生也能申請技專體系，隨著產業需求變動，台科大、北科大、雲科大等技職代表校的畢業生起薪與企業評價已不輸台大、政大等名校，讓更多家庭重新看見技職教育的價值。
其他人也在看
面試說4個字進不了台積電！ 1111人力銀行總經理林奇葳親身教戰3招寫好履歷【Yahoo財經大人物】
好想進台積電上班嗎？先搞清楚「你能為公司帶來什麼」！1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳以自身擁有十餘年幫台積電等企業網羅人才的經驗提醒，職場不是學校，面試時千萬別只說「我想學習」，很可能秒被刷掉。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 23
要成為被獵人頭的對象？1111獵才總經理林奇葳：40歲前該做好4件事【Yahoo財經大人物】
「我看履歷的速度很快，平均 30 秒就能看完一份。」1111 獵才事業群總經理林奇葳入行超過 10 年，協助無數高科技明星企業找到「對的人」，看過的履歷早已破萬，可說真正的「閱人無數」。她說，那些能被明星企業相中、甚至讓獵頭願意「三顧茅廬」的人，從來不是靠運氣。他們在 40 歲之前，都悄悄做對了四件事。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 65
高齡照護壓力衝擊勞動力！員工面臨「照顧離職」，8成企業有感卻支援未及
高齡化與少子化夾擊下，企業愈來愈難忽視員工的家庭高齡照顧壓力。國內首份以人資視角出發的調查顯示，多數企業已看見照顧需求的壓力，但仍缺乏掌握與支持機制，如何避免「照顧離職」，成為企業要留下人才的最重要課題。 台灣面臨空前缺工危機，受雇員工平均年紀上升、中高齡勞動人口增加，背後家庭高齡照顧的需求，讓愈來愈多企業必須正視高齡照顧責任與「照顧離職」的隱憂。 2024年，KPMG安侯建業聯合會計師事務所《台灣永續風險調查》中，高齡化轉型壓力被視為永續風險第三名。長照社會企業「愛長照」、中華人力資源管理協會、KPMG與《康健雜誌》，首度共同推動全台首份以企業視角，聚焦高齡照顧的人力洞察報告。 這份民間首份「照顧不離職」的企業調查報告，蒐集全台222家企業有效問卷，發現高達8成企業人資感受到員工面臨照顧壓力，員工需頻繁請假、難以安排人力，最終可能轉調、留停、甚至離職；然而，僅3成多的企業確實掌握員工照顧處境，近2成企業有提供實際支持，但實際照顧支持的措施仍相對有限。 根據勞動部資料，國內近19萬名勞工因照顧而減少工時，雖非立即離職，卻對勞動力參與及就業穩定性帶來影響；儘管長照2.0推出多項支持措施，康健雜誌 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 17
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 114
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1101
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 297
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 212
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 172
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 21
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6