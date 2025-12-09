校園衝突／重商校長李立泰：以莊子故事教學生情緒管理

（記者李書璇／專訪）校園衝突一直是大眾關注的教育議題，無論是師生、同儕或教職員之間的互動，都可能因為期待落差而產生摩擦；三重商工校長李立泰在接受《艾瑞克IN新聞》專訪時指出，校園衝突源於「期待落差」，並以莊子故事勉勵學生學習「面對衝突」。

圖／三重商工校長李立泰觀察，現代學生的壓力多半不是由學校施加，而來自自我要求與家庭的期待。（新北市政府青年局提供）

三重商工校長李立泰分享，「人為什麼會生氣？都是因為事情不如預期！」他以莊子寓言作比喻，若一艘無人小船撞上你，多半不會動怒，真正引爆情緒的，是以為對方「應該看見、應該避讓」的那份期待；李立泰笑說，校園每天都有不同層級的衝突，如果能先承認「學校本來就有衝突」，降低對他人的預期，情緒就不會被第一時間牽著走，反而能冷靜處理問題。

技職需求旺薪資高 但學生不一定想學？

談到高中、高職生普遍存在的升學焦慮，李立泰指出，少子化讓「進學校」變得不再困難，但「想進好學校」的想法依然強烈，學生與家長往往把目標訂得更高，無形中增加壓力；他觀察，現代學生的壓力多半不是由學校施加，而來自自我要求與家庭的期待。

在選科方面，高中階段的文理比例已有明顯變化；李立泰分析，由於自然組與理工領域在升學與就業上的條件更具競爭力，吸引大量學生轉向，反之，文科比例逐年下降。

此外，冷氣、水電、電子、電機等技術類人才近年極度缺工、起薪亮眼，也提升技職領域的吸引力；李立泰說，現代學生在選擇學群時，關鍵考量通常只有兩項：就業機會多不多？起薪高不高？這是自然組與技術領域長年受歡迎的最主要原因。

然而，熱門未必是自己的興趣，「選錯科」的焦慮也因此浮現；對此，李立泰認為，高中本來就是探索階段，學生若發現完全不適應，休學轉學、重考或轉科並非少見，也有人選擇把三年讀完後大學再轉跑道，反而累積雙專長，「現在的教育環境彈性夠高，與其害怕選錯，不如勇敢探索。」

圖／三重商工今年參加114學年度商科學生技藝競賽，6個職種的6位選手傳出捷報，共 獲3金手3優勝的全壘打佳績。（李立泰臉書）

因應技職教育的需求提升，三重商工近年積極落實108課綱的彈性課程精神，推動跨域選修，讓不同科別的學生都能跨領域學習，例如工科學生修習商科專業、商科學生學工科技術；李立泰強調，當學生及早具備跨域能力，未來無論升學或就業都將更具彈性，形成所謂的「T 型人才」。

技高生競爭力強 起薪表現不輸名校畢業生

李立泰曾任普高（泰山高中）與技高（三重商工）校長，他認為兩者最大的差異在於「方向感」，技高生在入學時就已選定專業，方向較早確立；普高生則常在文理分組或選填科系時反覆猶豫，探索期更長。

此外，技高學生強調「動手做」，學習場域多在實作空間，而非僅靠課本與講授，這也是兩種學習型態最大的不同。

在升學與就業上，技高近年展現高度競爭力，李立泰說，技高生的升學管道多元，可選四技二專，也能報考一般大學；反過來，普高生也能申請技專體系，隨著產業需求變動，台科大、北科大、雲科大等技職代表校的畢業生起薪與企業評價已不輸台大、政大等名校，讓更多家庭重新看見技職教育的價值。

