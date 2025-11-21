校園講座擅自直播惹議 中市府開罰賓賓哥13萬

中部中心/綜合報導

網紅賓賓哥以神秘嘉賓身分，和魔術師可樂到台中市一所國中演講，不過因為擅自直播引發爭議，賓賓哥21日發聲明致歉，不過他表示曾明確和校方表示，會透過直播傳播公益演講內容，對此校方秀出對話紀錄打臉，而台中市府，針對可樂和賓賓哥，分別依違反兒少法，處以10萬元和13萬元罰鍰。

















校園講座擅自直播惹議賓賓哥致歉 中市府開罰13萬元









網紅賓賓哥，20日再開直播，怒嗆台中市長盧秀燕，搞不清楚狀況，因為他在校園演講中，違反學校禁令開直播，被盧秀燕痛批，太過白目，永不錄用。但事隔一天，賓賓哥態度大轉變，21日早上，發出致歉聲明，表示團隊負責人員，和校方負責人透過線上溝通，明確提及"將透過直播傳播公益演講內容"校方並未提出異議，但或許是溝通上沒有達成精確共識，才導致事件延燒，言詞有不夠得體之處，向大家致歉，會好好自我檢討。

校方秀出對話紀錄打臉早在13日演講前 就提醒魔術師可樂校內不得直播









不過校方也不客氣秀出對話紀錄打臉，早在13日演講前，就提醒魔術師可樂，校內不得直播，同時指控，感謝狀是他未經同意擅自取走，已向警方報案並完成提告竊盜。





台中市府分別開罰可樂和賓賓哥10萬和13萬罰鍰 並且限期下架內容









魔術師可樂王元照講座中不當語言、賓賓哥江建樺擅自直播上傳兒少影像，對此，市府分別依違反兒少法，開罰10萬和13萬罰鍰。市府要求賓賓哥限期下架內容，也同步向社群平台檢舉請求下架移除影片。









