校園變侏儸紀公園？巨大綠鬣蜥爬樹 學生對視嚇壞驚逃

記者廖國雄、朱怡蓉／嘉義報導

嘉義有大學出現綠鬣蜥，當時學生發現一隻身長超過半個成人高的綠鬣蜥，原本悠哉校園散步，後來開始爬樹，當時有人經過抬頭看到綠鬣蜥，雙方都嚇得趕緊跑開。馬路上有「綠鬣蜥」，嚇得減速繞過。

巨大綠鬣蜥現身嘉義大學校園。

大學校園內，一身淡綠帶黑條紋的綠鬣蜥悠悠哉哉大搖大擺散步，牠晃著經過人行步道來到草皮區，接著展現攀樹特技，抱著看來跟牠身軀差不多粗的樹幹，綠鬣蜥準備上樹，不過剛好有行人經過，兩人對視

目擊學生：「唉呦，牠暴衝，我嚇到，對。」

男子驚嚇跳開，綠鬣蜥也衝上樹頂，校園這一幕巨大綠鬣蜥爬樹引起騷動。

嘉義大學昆蟲館館長出面說明。

嘉義大學昆蟲館館長葉正宏：「第一個會想知道說，牠是不是從哪一個館跑出來的，會確認一下飼主，還有當然一定會很緊張，因為我不知道牠是不是有攻擊性。」

民眾表達看法。

民眾王小姐：「學校的生態應該是很好，牠們就很願意在學校一起生活。」

民眾李先生：「有看到過，但是都是小隻的，就像壁虎那麼大。」

專家分析校園綠地多，且有流水造景，吸引綠鬣蜥出沒。

當時這隻綠鬣蜥目測身長加上尾巴大約是成年男子的3分之2身高，陸地散步還會爬樹停在半空中，專家分析校園綠地多，還有流水造景，現在繁殖期雄性綠鬣蜥大方展現中。

嘉義大學生資系副教授出面說明。

嘉義大學生資系副教授陳宣汶：「進入秋天的時候，從11月開始進入我們綠鬣蜥的繁殖前期，那繁殖的時候，這些大型的公蜥蜴牠就會有所謂展示的行為。」

綠鬣蜥校園散步之外，還有民眾是在馬路的機車道上差點輾過牠。

綠鬣蜥馬路上一動也不動。

讓機車上的任驚聲尖叫的生物放大來看就是綠鬣蜥，目擊民眾轉述現場有2隻，一隻明顯看來趴地不動，另一隻死守旁邊不離開疑似情侶檔，是否真的到繁殖期綠鬣蜥到處現身，提醒民眾一旦發現蹤影，可以通報主管機關移除，避免傷害。

