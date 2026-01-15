校園變修羅場？全教總轟教育部「小案大辦」：1／25集結抗議

全教總不滿教育部日前公布修正教師解聘辦法未廢除校事會議，號召全國教師1月25日齊聚教育部外抗議表達訴求。（林縉明攝）

全教總不滿教育部日前公布修正《解聘辦法》與《考核辦法》，無視基層教師長期反映的「校事會議」調查制度弊端，更疊床架屋增加程序負荷，今日宣布號召全國教師走上街頭，1月25日齊聚教育部前抗議，控訴教育官僚凌遲中小學教育現場，要求政府停止「小案大辦」，還給校園平靜的教學空間。

全教總理事長侯俊良指出，不管是教師荒或行政壓力導致怨言很多，其中最重要就是解聘辦法修正，沒有校事會議前，不適任教師解聘數據跟校事會議施行後案件差不多，代表沒有師師相護，應該廢除校事會議，回歸解聘辦法相關規定即可，教育部此次修法核心概念都沒改變，還是縱容小案大辦的存在。

侯俊良表示，調查顯示，自校事會議機制實施以來，各級學校行政資源嚴重向「辦案」傾斜。為了應付層出不窮的匿名檢舉與微小紛爭，學校必須耗費龐大經費聘請調查員、召開無止盡的會議、撰寫法律文書。教育經費應用於提升教學品質，現在卻大量耗費在程序內耗中。校方與教師的精力被抽離教學現場，最終受害的是全體學生的受教權。

全教總痛批此次修法是「閉門造車、疊床架屋」，新辦法不僅未解決調查權限氾濫的核心問題，反而使受理與處理程序更加複雜、混亂。這種行政官僚式的修正，不僅無助於化解校園紛擾，更是在教育人員傷口上灑鹽，持續重挫中小學士氣，引發基層強烈憤慨。

侯俊良指出， 教育部長期以來掛著保障學權與處理不適任教師的大旗，卻將司法偵查的高壓手段移植進校園。現行的校事會議調查機制，已讓校園淪為法律修羅場。教育現場瀰漫一股「進教室怕被告，處理學生衝突怕被查」負面情緒。這種動輒啟動司法規格調查的作法，不僅無法精準處理極少數的不適任教師，反而讓多數兢兢業業的教師陷入濫訴與冤屈的恐懼中。

侯俊良說，台灣教育現場正陷入前所未有的「行政窒息」與「專業寒蟬」危機。為了捍衛教師尊嚴，拉教育現場一把，「廢惡法、救教育」，全教總呼籲全台灣老師1月25日一起走上街頭，當天下午1時聚集在教育部外表達廢除校事會議訴求。

