南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

因為少子化，嘉義縣協志工商在六年前停招，創辦人何明宗等人決定將近40億元的校地，捐給嘉義縣政府，今天上午舉行捐贈記者會，嘉義縣長翁章梁和創辦人何明宗等人都出席活動，場面非常熱鬧，未來校區將改建為文化教育園區，園區內將設置嘉義縣教育專業發展中心及專業美術館，預計2028年開館。

協志工商創校56年，如今校地將無償捐出。（圖／民視新聞）嘉義縣長翁章梁與多位貴賓，共同出席捐贈記者會，身穿米黃色西裝外套，今年86歲的男子，就是協志工商創辦人何明宗。聲源：現場主持人：「謝謝我們所有所有與會的嘉賓。」依序在協志工商校產捐贈意向書上簽名，協志工商創校56年，培育6萬多名畢業生，在六年前停招之後，如今校地21筆土地總面積計56025平方公尺及10棟建物等校產，價值近40億元，都將回饋鄉里。嘉義縣長翁章梁：「特別把這個校地捐贈給我們嘉義縣政府，還有上面的建築物，何明宗董事長希望能夠有一個美術館，後面的教室我們還是一個樣延續教育。」協志工商董事長何明宗：「繼續延續我們教育和文化的這個推展。」

校園變美術館 協志工商捐40億校產助嘉縣設美術館

捐贈記者會成功，嘉義縣將校園規劃成文化教育園區，內含嘉義縣教育專業發展中心和專業美術館。（圖／民視新聞）協志工商董事長何明宗：「這都寶啊都我買的欸，我所有的財產差不多都買這些去哈哈。」何明宗要捐的還不只校地，一幅幅高掛牆面的名畫，一字排開彷彿就是一座小型的美術館，有的一幅就高達2500萬元，這些都是他多年來的珍貴蒐藏藝術品，上百件、總價值好幾億元的名畫也要一併捐出。協志工商董事長何明宗：「還好遇到翁縣長這麼熱心，這麼好的縣長來接收，讓它繼續發揮這個理想，這是我們我們最大的期待。」前嘉義高中校長何經：「接觸數十年了啦，我對他的看法就是說，他辦事情很有霸氣很有霸氣啦。」校區將改建為文化教育園區，而園區內將會設置嘉義縣教育專業發展中心，及專業美術館，預計在117年完成園區整建與美術館開館，為地方帶來新能量。

