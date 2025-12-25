校園變身發電基地 北市綠電創能創收拚多贏

內湖國小將太陽光電設施與智慧監控平臺納入教學

大理高中建置太陽能板，將售電收益回饋校園

大安國小建置太陽能板

懷生國中建置光電球場，兼顧學生活動品質與市庫開源效益

面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，臺北市以「2050淨零排放」為目標，將校園視為推動能源轉型與永續教育的關鍵場域。臺北市教育局推動「綠電創能創收－活化共營永續校園」計畫，獲得財政部開源績優案例評選全國第一，肯定臺北市在兼顧財政開源與推動永續教育上的整體成果。

臺北市教育局工程科曾秉揚技正表示，「綠電創能創收－活化共營永續校園」計畫，透過整合節能與創能策略，引進民間資源投資公有屋頂與空間，讓學校不僅成為再生能源小型發電廠，更能將售電收益回饋校園，形成兼具節能減碳、財源挹注與教育推廣的多重效益。截至113年，已有149所公立學校完成屋頂型太陽光電設置，總容量約2萬9,381 kWp，112年發電量超過3,342萬度，每年減碳約1萬6,510噸，收益可作為汰換節能設備與校舍修繕等穩定財源。

曾秉揚技正指出，教育局也積極推動「光電球場」方案，優先協助缺乏活動中心或半戶外空間的學校建置具遮陽與雨遮功能的太陽能球場。目前已於芳和實驗中學、士林高商、明道國小、懷生國中及大安國小等5校完成設置，總容量1,210 kWp，年發電量約119萬2,612度，每年可減碳約589噸，並為市庫及學校帶來約1,900萬元售電回饋金，兼顧學生活動品質與市庫開源效益。

臺北市教育局表示，除了財務與環境效益外，這項計畫更將太陽光電設施與智慧監控平臺納入教學，發展能源、環境與科技等跨域課程，讓學生透過即時發電數據、專題探究與體驗活動，理解能源使用與氣候變遷的關聯，培養永續素養與公民責任。