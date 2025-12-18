校園變電動車零件展示場 日掀EV技術研究熱

日本中部一處廢棄校園，這幾年變成頗具規模的電動車零件展示場，目前為止，已經吸引超過一萬名的汽車零件商、以及相關技術人員上門見學上課，NHK的報導。

NHK 記者報導指出，岐阜縣瑞浪市的一所廢棄中學，如今被改造成日本規模最大的電動車拆解展示場。教室與體育館內擺滿了完整拆解的電動車零件，包括車殼、馬達與電池等，共約十三萬個零件。展示的二十五種車型，多以南韓、中國大陸、歐洲與美國品牌為主。

經營這座展示場的業者表示：「日本汽車產業若想在全球市場持續發展，必須重新學習電動車。我們希望這裡成為技術學習與交流的場所。」選擇廢棄校舍，主要是因場地夠大且成本可控。展示場不銷售汽車，也非維修廠或充電站，而是專注於學習與研究。

官方的日本中部經濟產業局也不定期舉辦 EV 技術研討會，協助在地業者理解海外電動車的結構、技術優勢與成本策略。經濟產業局技術講座指出，「整合功能零組件並增加，是以中國大陸為中心發展的新興技術模式。」

相較於傳統汽車，電動車零件數量大幅減少，未來技術潛力更高。截至目前，已有超過一萬名技術開發人員前來參觀學習。金屬加工業者表示，「能看到這麼多零件集中展示，並且能手拿實物觀察，是非常難得的機會。」

位於愛知縣的汽車零件大廠，也針對電動車加速研發，重點在於將多個動力系統整合的小型化驅動裝置。技術人員表示，「如果驅動裝置能再縮小，就可能達成小型化目標。」另一位技術人員補充，「整合零組件同時實現車身結構緊湊，我們以此理念打造革命性空間設計，全力朝業界第一目標開發。」

隨著環保意識抬頭，電動車逐漸崛起，相關技術也不斷提升。日本廠商正全力追趕，希望開發附加價值更高的軟體，打造高功能且節省空間的驅動裝置，成為未來電動車零組件發展的領頭羊。

