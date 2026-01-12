校園資訊基礎環境連12特優

教育局資訊中心與團隊到校協助檢視與改善網路環境，有效降低校園網路問題發生率，打造安全的資安環境。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

教育局資訊中心透過專業團隊到校協助檢視與改善網路環境，強化核心系統與設備防護，有效降低校園網路問題發生率，並加強資安訓練和宣導，全面提升資安意識和環境，連續十二年，拿下「校園資訊基礎環境」特優肯定，日後並將持續優化智慧網管平台，導入智慧化分析應用，成為推動ＡＩ教育與數位學習的堅實後盾。

ＡＩ當道，台南市致力資訊教育，校園資訊基礎環境建置更應超前部署，成為推動智慧城市與數位學習的堅強後盾。教育局指出，市府挹注二十二億元，推動「生生有平板」方案，讓學子運用ＡＩ工具提升學習成效，並配合中央的「大南方新矽谷方案」，台南也逐步建構涵蓋教育、研發與產業的ＡＩ發展環境，讓教育現場成為培育數位能力、支撐城市發展的重要基石。

教育局指出，透過前瞻性規劃，建構完善校園資訊基礎環境，並協助教師在課堂中落實差異化教學，善用ＡＩ與數位工具輔助教學，幫助弱勢學生提升基礎學力與整體表現，讓數位創新與課中差異化教學理念深植校園，未來也將持續更新學生平板與校園無線網路設備，並透過累積的學習歷程資料與教育部合作，打造學子堅強的ＡＩ數位學習實力。