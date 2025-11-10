校園遊樂設施變成生態教育表演舞台 自強國小遊具創意玩法
桃園市政府教育局鼓勵各校結合在地特色，建構特色的品牌，發展學校的教育亮點。位於龜山區的自強國小以創意課程深化環境教育，結合校園遊具設施與生活化教學情境，讓學生從親身體驗中學習尊重生命、守護生態的理念。
「小朋友!你們還記得五年級國語課有上過護送陸蟹過馬路嗎?」董進彬校長問著班上學生。這是校長有一次在走廊外面看到教室內老師正在上課的內容。董校長表示，身為環境教育輔導團成員，有鑑於國內外為了要保護動物，確保生態棲地串聯，紛紛設置野生動物生態廊道，避免動物遭受路殺，如加拿大有灰熊地道、澳洲有無尾熊地下道、台灣也有石虎廊道等。
於是董進彬突發奇想，決定打破校園設施功能單一化思維，以遊樂設施當作表演舞台，讓學生們透過表演方式進行生態主題演出。過程中學生們發揮創意、想像力及運用肢體語言(完全不能使用道具或工具)，直呼既有趣又好玩，也將善待大自然生命觀念更深植在學生們心中，實踐人類與生態共好。
首先，校長結合讀報教育介紹國內外有哪些生態廊道設置方式，並進行生態教育加深加廣教學。接著，將學生帶至茄苳樹旁一處山丘造型遊具設施，其中分配到「生態廊道」表演題目的這一組學生們開始圍繞遊具並進行劇情構思、角色分配及走位討論。學生們把平常稱作秘密基地的圓形柱當作是動物的通道，上面想像是馬路，有人扮演動物從洞內爬出來，有人則以坐姿手握方向盤動作想像開車的樣子，讓現場師生及校長笑聲連連。最後，校長也忍不住加入，與學生們互動玩起了火車過廊道的遊戲。
接著，校長再帶著學生們往另一處三角公園的攀爬網遊戲區移動。這次表演任務主題為「糧食」與「外來物種」對生態棲地的另一種影響。負責表演「糧食」主題的學生們在經歷一番腦力激盪過後發現，由於糧食需求增加，人類只能往山林開墾造成生物棲息地面積縮減，學生表演農夫在攀爬網下方犁田的樣子，而上面則是因為棲地減少擠滿了各種生物的畫面；另一組學生以「外來物種」主題，演出原本生活在本土生態 (攀爬網)的生物，因為三隻強勢外來物種的驅趕，導致相較弱勢的動物們驚慌失措，紛紛躲避。課堂中，校長也提醒學生們，不飼養境外動物，不棄養家中寵物，才是尊重生命、負責任以及保護生態環境的行為。
董進彬校長表示，這堂課一方面讓老師們了解校園遊樂設施可以當作教具使用，另一方面也讓小朋友明白遊具不僅是單純開心的玩，還可以發揮想像力，融入上課內容，讓遊具玩起來更有趣，也更有教育意涵，將生態教育、品格教育和生命教育透過藝術表演方式串連在一起。相信下一次學生再經過遊戲區時，心中一定會想起曾經這堂有趣的生態教育表演課程，進而展現出對大自然萬物「自發」善良、尊重「互動」與和諧「共好」的素養。
更多新聞推薦
其他人也在看
怨老師請假未向家長報備、聯絡簿沒挑錯字 家長公審引爆網路大戰
一名心急如焚的小一家長在社群上大吐苦水，矛頭直指孩子的學校和導師。她揭露導師在早自習讓低年級學童進行測驗，被質疑後才改稱是「練習」。更讓她火冒三丈的是，老師臨時請假卻未曾知會家長，連孩子連絡簿抄寫有誤，導師竟也草草簽字放行。家長痛批校方管理鬆散，「快被這間學校氣死」，文章一出立刻引發社群網友的熱烈圍觀。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對
高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！TVBS新聞網 ・ 1 天前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 20 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 18 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 1 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 14 小時前
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。中天新聞網 ・ 58 分鐘前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 4 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前