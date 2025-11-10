



桃園市政府教育局鼓勵各校結合在地特色，建構特色的品牌，發展學校的教育亮點。位於龜山區的自強國小以創意課程深化環境教育，結合校園遊具設施與生活化教學情境，讓學生從親身體驗中學習尊重生命、守護生態的理念。

「小朋友!你們還記得五年級國語課有上過護送陸蟹過馬路嗎?」董進彬校長問著班上學生。這是校長有一次在走廊外面看到教室內老師正在上課的內容。董校長表示，身為環境教育輔導團成員，有鑑於國內外為了要保護動物，確保生態棲地串聯，紛紛設置野生動物生態廊道，避免動物遭受路殺，如加拿大有灰熊地道、澳洲有無尾熊地下道、台灣也有石虎廊道等。

廣告 廣告

表演開車安全通過生態廊道

於是董進彬突發奇想，決定打破校園設施功能單一化思維，以遊樂設施當作表演舞台，讓學生們透過表演方式進行生態主題演出。過程中學生們發揮創意、想像力及運用肢體語言(完全不能使用道具或工具)，直呼既有趣又好玩，也將善待大自然生命觀念更深植在學生們心中，實踐人類與生態共好。

校長與學生互動玩火車經過生態廊道

首先，校長結合讀報教育介紹國內外有哪些生態廊道設置方式，並進行生態教育加深加廣教學。接著，將學生帶至茄苳樹旁一處山丘造型遊具設施，其中分配到「生態廊道」表演題目的這一組學生們開始圍繞遊具並進行劇情構思、角色分配及走位討論。學生們把平常稱作秘密基地的圓形柱當作是動物的通道，上面想像是馬路，有人扮演動物從洞內爬出來，有人則以坐姿手握方向盤動作想像開車的樣子，讓現場師生及校長笑聲連連。最後，校長也忍不住加入，與學生們互動玩起了火車過廊道的遊戲。

接著，校長再帶著學生們往另一處三角公園的攀爬網遊戲區移動。這次表演任務主題為「糧食」與「外來物種」對生態棲地的另一種影響。負責表演「糧食」主題的學生們在經歷一番腦力激盪過後發現，由於糧食需求增加，人類只能往山林開墾造成生物棲息地面積縮減，學生表演農夫在攀爬網下方犁田的樣子，而上面則是因為棲地減少擠滿了各種生物的畫面；另一組學生以「外來物種」主題，演出原本生活在本土生態 (攀爬網)的生物，因為三隻強勢外來物種的驅趕，導致相較弱勢的動物們驚慌失措，紛紛躲避。課堂中，校長也提醒學生們，不飼養境外動物，不棄養家中寵物，才是尊重生命、負責任以及保護生態環境的行為。

校園遊樂設施變成生態教育表演舞台 自強國小遊具創意玩法

董進彬校長表示，這堂課一方面讓老師們了解校園遊樂設施可以當作教具使用，另一方面也讓小朋友明白遊具不僅是單純開心的玩，還可以發揮想像力，融入上課內容，讓遊具玩起來更有趣，也更有教育意涵，將生態教育、品格教育和生命教育透過藝術表演方式串連在一起。相信下一次學生再經過遊戲區時，心中一定會想起曾經這堂有趣的生態教育表演課程，進而展現出對大自然萬物「自發」善良、尊重「互動」與和諧「共好」的素養。



更多新聞推薦

● 颱風鳳凰周二、週三「共伴效應」最劇烈 北部、東部恐發生「大量致災雨」