校園違規直播 賓賓哥遭罰13萬

針對網紅魔術師可樂、賓賓哥擅自在校園直播，台中市長盧秀燕答詢時說，兩人不遵守法紀，台中永不錄用。（馮惠宜攝）

台中市某國中19日邀請魔術師王元照（可樂）到校演講，不顧台下有許多未成年的國中生，在台上使用不當語言，加上神祕嘉賓網紅「賓賓哥」（江建樺）違規直播，引發外界譁然。台中市社會局認為2人已違反《兒童及少年福利與權益保障法》對2人開罰共23萬元，校方也對賓賓哥擅自拿走感謝狀一事提出竊盜告訴。

事發後，賓賓哥多次直播宣稱「校方事先同意直播」，並出示LINE截圖與感謝狀佐證。不過，台中市教育局長蔣偉民強調，截圖是不完整對話，學校僅邀請王元照，並未邀請賓賓哥。11月11日王元照初步詢問是否能直播時？承辦人考量隱私原則回覆「不拍學生特寫即可」，但11月13日校方內部討論後，已明確通知講師：「學校不能直播」，未料賓賓哥19日仍在校園開啟直播，屬明確違規。

台中市長盧秀燕強調，2人不尊重校園與法規，已造成重大傷害，未來不會再邀請參與任何市府活動。蔣偉民重申，即使賓賓哥已公開道歉，所有程序仍將依法辦理，以守護學生安全和肖像權。數位局長林谷隆補充，接獲通報後，數位局已協助向iWIN及TWNIC檢舉，並同步要求社群平台下架違規影片。

至於賓賓哥展示的感謝狀，校方強調該狀原本為當天臨時製作，但在直播事件發生後，學校已決定不發出，沒想到對方竟擅自取走。蔣偉民也證實，校長已在20日至派出所提出竊盜告訴。

台中市社會局長廖靜芝表示，針對王元照於講座中使用涉及性別的不當語言，依違反兒少法裁罰10萬元；賓賓哥則因無視禁令直播、拍攝學生影像，再加上後續上傳影片，共遭裁罰13萬元。2人均被要求限期下架所有相關影音內容。