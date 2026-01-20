校園選才業界實訓 東吳大學 x 勵友中心簽署產學合作

▲東吳大學社會工作學系、台北市基督教勵友中心、新北市政府家防中心正式簽署產學合作。

【記者 沁諠／台北 報導】為填補社工系學生進入職場前的實務鴻溝，東吳大學社會工作學系、財團法人台北市基督教勵友中心、新北市政府家防中心正式簽署產學合作協議。雙方針對「社區兒少年社工專才」之培育，共同開辦職涯轉銜課程，主要發起此產學合作的東吳大學社工系主任廖美蓮教授表示「在進入職場的最後一哩路，我們希望為學生搭起一座『橋樑』。透過密集的實務知能訓練工作坊，在學生離開學校前給予buffer（緩衝），讓他們在進入充滿挑戰的實務現場前，能有更充分的心理與技術準備。」

產學強強聯手 建構職涯轉銜新模式

這項創新的產學合作計畫將自 115年起正式實施，並於4月10日開跑。東吳大學將負責審核並提供具備潛力的學生人選；勵友中心則發揮其53年來青少年工作實務優勢，提供專業指導與職場教育訓練，運用AI元素分享學習經驗，勵友中心執行長吳易峰表示「此次特別精銳盡出，由高階主管親自參與課程設計與授課帶領。在當前社工人才短缺的現狀下，我們希望在第一時間透過這種深度的產學合作『拉住學生』，讓優秀人才早一步認識並認同青少年服務的價值確保學生在畢業前就具備實務的即戰力。」

精實課程規劃 聚焦實務痛點與專業技能

這門課程透過結合青少年心理發展與社區樣貌的基礎理論，深度剖析司法、性暴力保護及家庭暴力保護服務等多元實務處遇，並運用個案評估工具與倫理案例討論，引導學生在成果發表中內化知能，全面打造具備實務即戰力的青少年社工專才。

深化專業競爭力 共創青少年服務新局

東吳大學社工系與勵友中心、新北家防中心強調，透過這種「校園選才、業界實訓」的模式，不僅能提供學生寶貴的職前磨練機會，更能為社會福利領域輸送更具韌性與專業度的基層人才。（照片記者沁諠翻攝）