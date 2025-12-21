校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

娛樂中心／蔡佩伶報導

王ADEN是新生代創作歌手，曾與ØZI、孫盛希、Kimberley等人一同合作，讓他人氣逐漸飆升。近日，王ADEN在校園開唱引發話題，起因是他見到有學生突然上台一起跳舞之後竟蹲地擺臭臉，態度惹來網友不滿，遭到開酸：「偶像氣度決定高度」。

從曝光的畫面可以看到，這名學生興奮上台與王ADEN共舞，但後續王ADEN走到舞台旁邊唱兩句後便蹲地臭臉，導致氣氛有些尷尬，而王ADEN事後拍片解釋因為前面演唱時下雨，讓他沒有好好發揮，因此決定在最後一首歌將氣氛拉到最高點，結果學生突然衝上台影響到他，對於自己當下反應，他也認為不應該這樣，並補拍完整舞蹈獻給粉絲。

不過王ADEN的發文卻惹來網友批評，直指學生衝上台也許不禮貌，「臨場反應好差」、「但如果你當下選擇一起跳氣氛會更好」、「當下就要臨場反應，不是後面才來這些...」、「這跟有沒有下雨沒關係，你沒當偶像的氣質跟度量」，但也有網友認同王ADEN的說法，表示這種行為有些不尊重表演者。

王ADEN事後拍片補跳，仍惹來大批網友不滿。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

