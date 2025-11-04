校園電子煙氾濫 新北擬修法

民進黨新北市議員林裔綺（右）、許昭興4日市政總質詢，聚焦偏鄉教育、青少年使用電子煙狀況與校園毒品防治3議題。（柯毓庭攝）

民進黨議員林裔綺、許昭興4日市政總質詢聚焦偏鄉教育、青少年使用電子煙狀況與校園毒品防治3議題。新北市長侯友宜回應，會研擬提升偏鄉教育，另針對校園電子煙、毒品防治等部分全面檢討。

林裔綺指出，學校學習輔導課程是專門針對學力測驗不及格的學生所開設，在東北角的學校有不少學生不及格，卻沒開設相關課程，「是因為師資不夠？」許昭興接著提到，少子化衝擊下，偏鄉地區學校更辛苦，市府必須要考慮到這件事情，超前部署。

林裔綺補充，裁、廢、併校是價值的選擇，雖然偏遠小校存續是台灣教育多元性、公平性指標，但隨著少子化、都市化衝擊，小校該何去何從是必須討論的問題，並希望市府加強留任機制，鼓勵老師留任偏鄉。

另外林裔綺、許昭興也關注青少年菸害防治，指出全台高中生卻有5萬人在使用電子煙，希望若中央法源《菸害防制法》有管理不足的地方，新北市就修訂自治條例加強管理。

侯友宜指出，若學習資源可滿足目前的教育，就不用開設特別輔導班。針對併校等議題，侯友宜強調「地方只要溝通好這方向可以走，就讓教育資源集中化」，也希望除了推動獎勵師資久任外，也讓小校引進更多實驗型教育。

至於電子煙與毒品防治，侯友宜也強調，要讓孩子遠離電子煙、依託咪酯，市府要從教育宣導，尤其源頭要斷掉，會責成相關機關，針對《菸害防制法》不足部分研議檢討。