校園霸凌不下線 調查：18.6%學生遭受網路霸凌
（中央社記者吳欣紜台北25日電）兒少使用網路比例日趨升高，兒盟調查，高達8成4國高中生每天使用社群媒體，而過去僅發生在校園的霸凌也轉移至網路，有4成學生聽說網路霸凌，更有1成8學生親身受害。
為瞭解學生間網路霸凌狀況，兒福聯盟針對全台2萬1539名國高中生進行網路問卷調查，今天發布「2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告」。
調查顯示，有高達8成4國高中生每天都使用社群媒體，且超過2成更是幾乎整天掛在線上，然而隨著社群媒體成為主要社交場域，孩子們的情緒與關係被搬上螢幕，壓力與誤會也隨之而來，過去多數僅在校園內發生的霸凌事件，也轉移到網路世界。
調查指出，青少年最常使用的社群平台為Instagram與TikTok，通訊以LINE為主，但隨著互動集中於網路，有近半數學生會開設「小帳」隱藏真實自我，反映他們渴望被理解卻又害怕受傷。
調查顯示，有40.7%學生曾聽說網路霸凌，其中包含在班群公審、嘲笑同學（35.7%）、不讓同學加入群組（25.6%）及把私下對話上傳到網路嘲笑（23.4%）。進一步詢問兒少自身實際經驗，也有18.6%學生親身遭遇過網路霸凌，7.5%更經歷過3種以上攻擊形式，而女生遭遇各類網路霸凌的比例幾乎都高於男生。
令人擔憂的是在霸凌現場的沉默現象，調查指出，當看見同學遭到霸凌時，有39.4%學生選擇什麼都不做，僅少數人會有積極作為，例如安慰、提供受害者建議或尋求師長幫助。
網路霸凌不僅是短暫衝突，更會對心靈造成長期傷害。調查發現，在曾遭遇網路霸凌的學生當中，48.9%出現社交焦慮或社交障礙，45.4%情緒壓力反映在身體上，出現失眠、頭痛、腸胃不適等症狀，更有42.2%的孩子因此覺得自己沒有價值、自尊受挫，甚至有15.1%曾萌生自傷或自殺念頭。
兒盟表示，預防網路霸凌，父母關心比控制有用。調查顯示，當父母對孩子使用網路的狀況展現高度關懷時，孩子遭受網路霸凌的比例較低（高關懷16.1%、低關懷21.7%），且有55.2%的孩子願意在遇到不愉快時告訴父母，遠高於低關懷家庭的27.3%。
面對網路霸凌，兒盟呼籲，發生時應主動求助、看到時主動協助，也建議家長、老師協助兒少建立情緒調節及人際能力。家長可依循「家長陪伴5步驟」支持孩子，從同理情緒優先開始，幫助孩子放鬆心情排解壓力，告知接納不是每個人都能相處得來，減少使用社群媒體的時間，以及尋求專業協助。（編輯：張雅淨）1141125
