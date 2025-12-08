校園霸凌如何求助？可以匿名檢舉嗎？同學、孩子被霸凌了怎麼辦？霸凌他人會面臨哪些法律責任？
校園霸凌事件層出不窮，許多人選擇隱忍，卻對身心造成嚴重影響。在霸凌發生初期，若能積極求援或幫助他人，或許可以避免更多憾事發生。遇到校園霸凌時，究竟有哪些方法可以求助？身為被霸凌者的同學、家長，又可以怎麼幫助他們？對於校園霸凌，法律有哪些懲處方式？Yahoo新聞編輯室帶你了解。
校園霸凌是什麼？
所謂的霸凌，指的是一個人透過言語、文字、符號、網際網路等手段，受到排擠、欺負、騷擾等行為，讓受害者處於充滿敵意或不友善的環境，造成其心理、生理、財產損害。
根據教育部定義，校園霸凌是指學校教職員或學生針對特定個人，持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路等方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，讓受害者處於充滿敵意或不友善的環境中，影響當事人身心和學習狀態。
教育部將校園霸凌的樣態分為以下五類，但不同種的霸凌類型也可能在單一霸凌事件中重複出現。
我被同學霸凌了，可以怎麼求助？
當自己遭遇到霸凌情形時，教育部建議，可以透過下列方式求助：
向導師、家長反映
寫信到學校投訴信箱
撥打各縣市反霸凌專線反映
向教育部24小時專人接聽的反霸凌專線1953諮詢及反映
向朋友、同學等其他管道求助
除了依靠外界的援助防止霸凌的發生，當發覺自己遭遇霸凌時，即使當下反擊有可能會讓被霸凌的處境加劇，但被霸凌者可以對霸凌者表達自己的感受，讓行為者或旁觀者知道你的想法，不要讓霸凌者認為自己的行為理所當然，防止霸凌繼續發生。
上善心理治療所院長羅秋怡另建議，在霸凌發生時，可以利用錄音、對話截圖等方式積極蒐證，或到醫療驗所取得驗傷紀錄等，以利在調查時提出證據。
我被師長霸凌了，有哪些求助管道？
如何界定師長是不當管教還是校園霸凌？國立中山大學教授陳利銘指出，若同時符合「濫用權力、重複發生、虐待行為、造成傷害」四項要件，便可算是霸凌。
鑑於老師常扮演掌權者的角色，發生霸凌時，學生通常不易反抗、難以求助。因此除了利用上述救濟管道之外，被霸凌者也可以透過家長介入，進行親師溝通。倘若上述方法皆無效，則可以對教師提起訴訟，依照教師法第14條、第15條，決定是否停聘或解聘。
我的同學被霸凌了，能怎麼幫他？
長期追蹤青少年校園霸凌現象的中研院社會所研究員吳齊殷認為，班級有如縮小版社會，任何被霸凌者都需要有朋友替他挺身而出，讓霸凌者因為不想得罪更多人而停止霸凌行為。旁觀者可以在不涉及自身危險的情況下，讓被霸凌者知道自己不是友誼網絡中的一座孤島。
我的孩子被霸凌了，該怎麼做？
由於孩子在一開始遭遇霸凌情況時，可能不會立即向爸媽求助。建議父母在察覺到以下徵兆時，可多加留意孩子的狀況：
學業退步
上學意願低落
情緒、行為改變
睡眠出現問題
自信心、自尊心降低
時常額外要求金錢
身體出現不明傷口、瘀青
書本、文具、衣服遭到不明原因損害
要是發生上述情事，請家長先多關心孩子、鼓勵他說實情，並讓孩子知道，做家長的你們會給予孩子支持；切記別一味責怪、質疑，使孩子不敢向父母求助。若霸凌情節嚴重，父母必須確保有校園輔導機制介入，或透過各個管道進行申訴，避免霸凌情況持續惡化。
提出霸凌申訴後，家長也要定期觀察孩子的心理狀態、陪伴孩子聊聊天，視情況若有必要，也可尋求專業心理諮商的幫助，讓孩子從創傷中復原。
校園霸凌處理流程是什麼？
校園霸凌發生時，我可以匿名檢舉嗎？
當身邊有校園霸凌發生時，當事人或目擊者可以透過言詞、書面或電子郵件申請調查或檢舉。但為了避免隨意中傷他人的情事發生，校園霸凌防制準則第25條第1項第3款有寫到：當檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分之資訊時，經審查小組委員全體一致同意應不予受理者，調查學校應不予受理。但檢舉內容包括行為人及具體行為者，不在此限。簡單來說，匿名檢舉是可行的，但檢舉內容必須寫明誰是霸凌者、霸凌者做了哪些事。
而為了防止校園霸凌事件成為大眾關注焦點，對受害者、行為人、檢舉人等造成壓力，校園霸凌防制準則第41條第3項明定，學校或相關機關就記載有當事人、檢舉人、證人及協助調查人姓名之原始文書，應予封存，不得供閱覽或提供予偵查、審判機關以外之人。但法規另有規定者，不在此限。
校園霸凌有哪些法律可懲處？
依照霸凌行為的不同，霸凌者需要負上的刑事責任也有所差別。像是傷害他人身體，會觸犯刑法第277條、第278條的傷害罪；若是強暴、脅迫他人行使無義務的事情或妨礙他人行使權利，依照刑法第304條可處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金；公然侮辱他人則會觸犯刑法第309條，可處拘役或新台幣9000元以下罰金。
教育基本法第8條、第15條提及，國家應保障學生免於受到霸凌行為侵害，且應訂定相關的防制機制、處理程序，並提供救濟管道。當教師沒有盡到保護被霸凌學生的義務，或學校沒有盡到相關責任時，被霸凌者可以依據民法第184條要求教師或學校負擔損害賠償責任。
★拒絕暴力，遇到霸凌要勇於求助
教育部投訴專線：0800-200-885
核稿編輯：林思吟、廖梓鈞
