校園霸凌學校沒有用？國中特教師喊「私刑正義」 兩派網論戰

民進黨立委賴瑞隆兒子近日遭爆料涉嫌校園霸凌，加上小兒科名醫「柚子醫師」陳木榮提到，女兒在校園遭到不當傷害，讓霸凌問題引發熱議。一位自稱國中特教教師的網友近日表示，「以目前的教育現場氛圍，孩子遇到學校霸凌，家長真的要好自為之，學校對加害者幾乎沒有任何約束作用」，認為這是社會給老師的待遇、權力和責任不對等，自然由孩子們承擔歷史共業，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「小一聯盟」匿名發文表示，以目前教育現場氛圍，「孩子遇到學校霸凌，家長真的要好自為之，學校對加害者幾乎沒有任何約束作用，若對方是有牌的特殊生，那更是所向無敵，連老師都要敬畏他三分」；原PO提到，若自己遇到學生遭到霸凌，會啟動學校機制，由學務處不痛不癢的懲處和轉介輔導室，盡到老師應盡的責任，不過若是自己小孩遭到霸凌，會動用一切能動用的關係，沒關係就訴諸法律或媒體，再不然就是私刑正義。

許多網友則紛紛回應，「我是國小學校志工，已經聽聞太多霸凌事件（包括性騷擾），正如原PO老師所說，校內機制真的對事件學生不痛不癢，而且很多霸凌者的父母就存在著驚人三觀，他們不會覺得自己的孩子有問題，或把孩子有XX障礙拿來當無敵星星擋箭牌」、「The same！我也是老師！學生衝突我會謹慎處理，詢問家長是否要碰面對談，或是交給我雙方和解就好，兒子被推打，我是馬上聯絡導師、校安，請對方家長聯絡我！直接給家長震撼教育！」。

不過也有人反駁，「我家的是有牌的特生，溫和不攻擊人，那無牌的普生故意刺激挑釁，讓特生攻擊了，再來説我們無敵星星！特生不是錯！錯的是有沒有被引導正確觀念！很多校園霸凌事件普生多得是！」、「你真的是特教老師嗎？講得出私刑這個字眼，非常疑慮。請不要把霸凌跟特生劃上等號」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

