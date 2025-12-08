校園霸凌校方無用？國中特教師挺「私刑正義」反擊 兩派戰翻

生活中心／彭淇昀報導

近日校園霸凌事件備受關注，一名自稱是國中特教教師的網友表示，「以目前的教育現場氛圍，孩子遇到學校霸凌，家長真的要好自為之，學校對加害者幾乎沒有任何約束作用」，無奈嘆道，這個社會給老師的待遇、權力和責任之間並不對等。貼文曝光後，引發熱烈討論。

近日校園霸凌事件備受關注，一名自稱是國中特教教師的網友感嘆，學校對於霸凌加害者幾乎沒有任何約束作用。（示意圖／資料照）

原PO在臉書社團「小一聯盟」發文，透露自己是一名國中特教教師，「說真的，以目前的教育現場氛圍，孩子遇到學校霸凌，家長真的要好自為之，學校對加害者幾乎沒有任何約束作用，若對方是有牌的特殊生，那更是所向無敵，連老師都要敬畏他三分」。

原PO坦言，若自己的學生遭到霸凌，會啟動學校反霸凌機制，後續則交由學務處不痛不癢的懲處和轉介輔導室輔導，盡到身為老師應盡的責任；但若是他自己的孩子遭遇霸凌，就是要動用一切能動用的關係，沒關係就訴諸法律或媒體，再不然就是私刑正義。

原PO直言，「不要怪老師為什麼不積極處理，這個社會給老師的待遇、權力和責任之間有對等嗎？這是歴史共業，要由我們的下一代來承擔」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，其中有自稱小學志工的網友表示，「已經聽聞太多霸凌事件（包括性騷擾），正如原PO老師所說，校內機制真的對事件學生不痛不癢。而且很多霸凌者的父母就存在著驚人三觀。他們不會覺得自己的孩子有問題，或把孩子有XX障礙拿來當無敵星星擋箭牌」。

還有其他網友表示，「我也是老師！學生衝突我會謹慎處理，詢問家長是否要碰面對談，或是交給我雙方和解就好，兒子被推打，我是馬上聯絡導師、校安，請對方家長聯絡我！直接給家長震撼教育」、「真的贊同到不行～哪有那麼多真正的情障，根本是保護傘」。

不過，也有人認為，「特殊生有的是個性溫和，情緒穩定不會傷害學生，也不會破壞課堂秩序，只是自己課業學習慢，表達應對不佳，每次看到特殊生欺負同學或有攻擊性，我就覺得對一些不影響別人的特殊生很不公平，現在外界一聽到特殊生這三個字，就馬上聯想到是否有攻擊性，我只能說不要用特殊生這免死金牌去無限上綱的擾亂他人，行為規矩是個人的品性因素，倒不是特殊生就可以拿這護身符去肆無忌憚撒野」、「我家的是有牌的特生，溫和不攻擊人，那無牌的普生故意刺激挑釁，讓特生攻擊了，再來説我們無敵星星！特生不是錯！錯的是有沒有被引導正確觀念！很多校園霸凌事件普生多得是」；此外，也有人質疑，「你真的是特教老師嗎？講得出私刑這個字眼，非常疑慮。請不要把霸凌跟特生劃上等號」。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

