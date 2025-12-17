校園霸凌通報暴增3.8倍！徵信社反霸凌保護服務引爆熱議

校園霸凌通報暴增。

日前爆出立委之子涉入校園霸凌案件，引發社會譁然，也讓不少家長開始反思：「我的孩子真的安全嗎？被欺負怎麼辦？」根據教育部公布的校園霸凌統計資料顯示，通報數量自2020年的1022件，逐年攀升至2024年的3891件，四年間增加將近四倍。對此，教育部表示，通報上升可反映民眾、孩童及校園反霸凌意識的提高，但「事發當下缺乏即時協助」仍是現今家長最擔憂的問題。

探討校園霸凌與報復議題的韓劇《黑暗榮耀》，在當時擁有極高的瀏覽量並掀起討論，也讓外界再次關注現實中校園霸凌受害者求助無門的情況。近年南韓更出現專門「反霸凌」的業者，提供證據蒐集與陪同上下學的「親戚保護專案」，甚至派人向加害者家長施壓，藉此終止霸凌問題。

至於台灣是否有相關服務？典範徵信社執行長詹驍籲https://www.facebook.com/hsiaoyujan 表示，「韓劇《黑暗榮耀》中誇張的暴力情節，當然是戲劇化處理，但那種長期被霸凌、無人伸出援手的絕望，其實反映出非常多真實個案的狀況。許多案件在真正曝光之前，孩子早已默默忍受相當長的一段時間，尤其是國小、國中的孩子，面對比自己年紀大、體型壯的學長姐時，常常連『求救』這件事都不敢做。

「我們接到的求助案件裡面，有很高的比例是孩子明顯情緒／行為異常、身上不明傷痕、抗拒去學校或補習班時，家長才驚覺不對。」詹驍籲同時點出，台灣雖有校園霸凌通報機制與法規，但在證據蒐集與事發當下的保護上，仍然存在實務落差。

在台灣法規框架下，典範徵信社https://www.musetti.tw/index.html所提供的反霸凌服務，以合法蒐證、預防再發與風險降到最低為前提，結合專業蒐證與保鑣隨扈，為家長與孩子提供保障。詹驍籲指出，目前霸凌反制服務多以陪同上下學、在事發地點周邊守望、合法影像記錄、協助與家屬或校方溝通為主。在部分家長要求下，也可安排專員以表哥、舅舅等面惡心善的專員出面制止霸凌行為或找到對方家長理性勸導。

典範徵信社https://www.facebook.com/dianfanltd/ 也分享一件真實案例（已去識別化處理），有名國小低年級學生，原本每天只需幾十元零用錢，某一段時間開始，卻陸續向父母要求100、200，甚至500元。父母起初以為是學校活動、上補習班買點心，但當深入追問細節時，孩子始終支支吾吾、避重就輕，只表示「學校要用」、「同學會笑」。因為孩子不說，家長也不知道怎麼辦，後來就決定尋求典範徵信社協助調查。與家長充分溝通後，團隊安排調查人員於孩子上下學路線進行觀察，盡可能貼近事發現場，同時又不直接對孩子造成壓力。

一群高年級生霸凌一個低年級生，有男性專員跳出來制止。

調查畫面顯示，幾名高年級的六年級學生，固定在放學回家的路上攔住該名低年級孩子，先是靠近逼問，隨後伸手拍打孩子肩膀，要求對方打開書包，把零用錢交出來，過程中還伴隨言語恐嚇。孩子明顯露出害怕神情，縮在路邊不敢反抗，最後將錢乖乖交出。

掌握完整證據後，典範徵信社與家長擬定下一步處理方式。為避免問題重演，家長希望我們在下一次出現霸凌行為時，在現場適時現身制止。當高年級學生再次於放學途中向孩子索討零用錢時，一名專員立刻上前表明身分，明確警告霸凌者：「我是他的舅舅，你們這樣的已經是霸凌跟恐嚇，我已經錄影保留證據了，請停止這種行為。」

詹驍籲強調，我們的角色不是去嚇唬小孩，而是讓對方知道，這件事已經被大人看見，也會被處理。事後團隊繼續協助家長整理證據、上報學校，督促學校輔導與教育的相關機制。在這起案件中，家長也選擇與加害者家長會談。典範徵信社的專員陪同出席，並嚴正提醒對方有義務約束及教育自己的孩子。隨著學校與兩方家長的共同介入，該名受害學生自此不再被討要零用錢，情緒狀況也逐漸穩定。

徵信社反霸凌服務三大面向--1、現場安全保護-2、合法蒐證與紀錄-3、協助溝通與轉介。

除了上述個案外，我們也觀察到台灣部分家長已開始主動詢問「反霸凌」服務，模式與南韓的反霸凌業者也有幾分相似。詹驍籲說明，典範徵信社目前提供的霸凌反制與保護服務，主要包括三大面向：

第一，現場安全保護。

若家長擔心孩子在特定時段、特定區域遭遇霸凌，或臨時無法抽身接送時，皆可委由專員陪同上下學。

第二，合法蒐證與紀錄。

在遵守個資與隱私相關法規前提下，針對疑似霸凌行為進行影像紀錄，後續整理成可供學校、教育主管機關乃至司法單位參考的資料。

第三，協助溝通與轉介。

當家長難以獨自應對加害者家長或與學校溝通時，專業團隊可陪同進行說明與協調，必要時再轉介律師、心理諮商等專業資源。

詹驍籲說，「我們不鼓吹任何形式的報復，也不會教育孩子『以牙還牙』。我們要做的，是讓加害者的錯誤行為及早被看見、被制止、被導正。」他也呼籲家長，若發現孩子出現異常狀況，第一時間就要關心，與孩子溝通並更仔細觀察後續表現，必要時尋求學校輔導室、教育單位或專業徵信調查團隊的協助。

「霸凌有時候只是一兩句話、一兩個動作，但對孩子來說，可能是整個成長階段的陰影。」詹驍籲最後表示，「如果能多一個大人願意站在孩子身邊，恢復孩子的安全感，孩子與家長面對加害者時就不再需要孤軍奮戰，那麼也就減少了一次《黑暗榮耀》劇情變成現實的可能。」

