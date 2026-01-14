校園青春版《牡丹亭》 台北舞台愛戀重現
青春版《牡丹亭》由白先勇與蘇州崑劇院攜手兩岸文化及戲曲精英打造，自2004年首演至今已20年，成功讓崑曲重燃復興之火。2024年校園青春版再啟動，由白先勇擔任藝術總監，以更年輕視角重釋經典，讓杜麗娘與柳夢梅的愛戀故事在崑曲水袖間青春重現，1月15日將於台北城市舞台上演。
台北演出從青春版全劇27折中精選9折經典段落，包括〈遊園〉、〈驚夢〉、〈言懷〉、〈道覡〉、〈離魂〉、〈冥判〉、〈幽媾〉、〈憶女〉、〈回生〉，由青年演員以真誠投入呈現四百年前湯顯祖筆下的愛戀情感。
白先勇特別在演出前撰文指出，此次參與的演員，是從中國29所大學甄選出共50位學生，由蘇州崑劇院原班名師一對一指導，經歷九個月密集訓練，從唱、念、做、打到樂隊演奏，完成從零基礎到專業舞台的蛻變。學生們不僅飾演杜麗娘與柳夢梅，也化身十二月花神，承接崑曲完整而嚴謹的表演體系。2025年四月在江蘇大劇院首演時，就廣受好評。
白先勇提到，青春版《牡丹亭》21年來在全球演出540多場，其中校園巡演影響最大，培養百萬學生觀眾，讓青年在舞台上體驗六百年歷史的傳統文化。台北城市舞台公演，則是崑曲與青年文化的再次相遇，也是經典與新生代的傳承盛宴。
校園青春版《牡丹亭》此次來台，由台積電文教基金會支持，期盼延續青春版經典，讓崑曲藝術在新世代中綻放光彩。
