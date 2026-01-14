校園青春版《牡丹亭》 綻放最情深的生死戀曲

記者黃朝琴／臺北報導

在台積電文教基金會贊助下，校園青春版《牡丹亭》本月15日首次登上城市舞台，白先勇擔任藝術總監，從全劇27折中，精選《遊園》、《驚夢》、《言懷》、《道覡》、《離魂》、《冥判》、《幽媾》、《憶女》、《回生》9折經典段落，青年學生演員以真誠的投入與自身的生命經驗，回應400年前湯顯祖筆下的「情」，展現崑曲獨有的深情、純粹與詩意，也讓戲曲史上最情深的生死戀曲，以青春之姿綻放。

明代劇作家湯顯祖的不朽名作《牡丹亭》，以杜麗娘與柳夢梅跨越夢境與生死的至情愛戀，被譽為「中國文學最美麗的一則愛情神話」。400多年來，作品中細膩的詩語與崑曲水磨腔的婉轉深情，始終觸動著每個世代觀眾的心。

廣告 廣告

2004年，作家白先勇擔任總製作人，攜手兩岸文化與戲曲精英，全新打造青春版《牡丹亭》，以新時代審美觀與現代劇場觀念為引，扎根於傳統崑曲美學，保留戲曲寫意抽象的舞台空間與純正崑劇風貌，讓傳世經典以青春靚麗的形式重現舞台。20餘年、超過500場演出，陪伴無數年輕世代第一次走進劇場，也成為當代崑曲復興的重要風景。

校園青春版《牡丹亭》甄選50位青年學生，透過名師一對一、手把手的指導，歷經9個月密集訓練，讓身體學會崑曲的呼吸、節奏與情感，完成從零基礎到專業舞台的蛻變。他們不僅飾演杜麗娘與柳夢梅，也化身為12月花神，並擔任文、武場樂隊，親身承接崑曲完整而嚴謹的表演體系。

校園青春版《牡丹亭》本月15日首次登上城市舞台，精選9折經典段落。（許培鴻攝影，主辦單位提供）

校園青春版《牡丹亭》，回應400年前湯顯祖筆下的「情」。（許培鴻攝影，主辦單位提供）

校園青春版《牡丹亭》，讓戲曲史上最情深的生死戀曲，以青春之姿綻放。（許培鴻攝影，主辦單位提供）

校園青春版《牡丹亭》，展現崑曲獨有的深情、純粹與詩意。（許培鴻攝影，主辦單位提供）