校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻

（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出」。他原本受邀參加台北市、宜蘭市官方跨年晚會，後來因風波延燒雙雙遭主辦單位取消，沒想到信義區一間新開幕酒吧昨（30）日宣布，將邀他在跨年夜登台演出，引發網友新一波反彈。

圖／王ADEN受邀到信義區新開幕酒吧在跨年夜登台演出。（資料照）

事件起於他到桃園某高中演出時，一名女學生突然上台跳舞，打斷原訂流程。網路流傳畫面顯示，王ADEN隨即停止演唱，蹲坐在舞台側邊，臉色明顯難看，女學生鞠躬致意時，他也沒有任何回應。事後他上傳影片說明，強調當下情緒失控、呼籲外界勿責怪女學生，但影片內容與呈現方式被質疑像是在「公審學生」，讓對方承受更大壓力，輿論因此炸鍋。

風波擴大後，有家長與師生指出，真正引發不滿的關鍵，不在於學生一時衝動上台，而是現場身為大人與表演者的他，沒有即時安撫、引導與保護學生，反而讓未成年成為眾矢之的。接連爆出他過去在社群上疑似尺度過大的留言截圖後，負評更是持續累積，最終導致北市、宜蘭兩地跨年主辦單位陸續宣布取消邀演合作。

在官方活動紛紛切割之際，信義區這間酒吧卻公開宣傳，表示將於跨年夜邀請王ADEN現場演出，成為爭議爆發後首個曝光的商演行程。消息一出，相關貼文留言區湧入大量負面回應，不少網友直言「原本想去，看到有他就不去了」、「公部門都停邀了，店家還硬要逆風操作」，質疑業者低估社會觀感與「抵制」聲量。

也有網友指出，王ADEN至今雖有道歉與自我檢討，但對於學生被網路圍剿一事，缺乏更具體的補救或承擔，現在又急著接跨年演出，容易讓人覺得風波尚未真正平息、當事人卻已急於恢復商演，觀感不佳。

