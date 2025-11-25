校園食安再爆雷！學餐吃出「炸釘書針」 同校網友也中招…衛局急稽查

高市府衛生局前往輔英科大稽查。高市府衛生局提供



高雄輔英科大一名學生爆料在合約餐廳買雞排便當竟吃到「炸過的釘書針」，貼文一出引發同校網友回響，甚至有人吃過橡皮筋、未熟豬肉及臭酸滷味等；校方表示已介入協調並要求業者強化食安管理；高市府衛生局今（11/25）也到場稽查，雖未發現釘書針，但已限期要求改善衛生缺失。

高雄輔英科大一名學生爆料，在校內合約餐廳購買雞排便當時竟吃到「炸過的釘書針」，貼文隨即引發同校學生熱烈回應。有人表示自己也曾吃到釘書針，「還是咬到才發現，本來以為是魚刺，吐出來才嚇到」；也有學生反映，中庭販售的滷味曾出現臭酸情況，學餐滷味也曾兩度發生同樣問題，讓學生對校內餐飲品質感到憂心。

校方表示，24日接獲學生反映後，立即由導師陪同至事務組與餐廳經理處理，餐廳已回收餐點並提出退費，校方將該案列入食品安全管理案例，要求合約餐廳強化內部教育訓練與查核流程，以確保學生餐飲安全。

高雄市衛生局今日獲報後，也緊急派員稽查兩家餐飲業者，現場未發現釘書針或異物，但要求業者檢視食材清洗、烹煮流程並落實檢查，避免類似事件再發生。

衛生局進一步指出，部分作業場所存在冰箱未定期除霜、照明與電扇不潔、熟食未覆蓋等缺失，已責令限期改善，若屆期未改善，將依《食品衛生管理法》裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲餐飲業者落實食安法規及內部教育訓練，維護消費者飲食安全；同時提醒消費者，如遇食品安全或消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950專線，或洽衛生局食品衛生科反映。

