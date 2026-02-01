校園養機場管理 教育部還在拖

AI勢不可擋，禁止學生在生活中使用是不可能的事，應透過社會教育與心衛宣導，灌輸正確AI使用觀念。圖為銘傳大學AI機器人幫助學生語言學習。（本報資料照片）

澳洲去年底成為全世界第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，英國也因AI生成影片亂象，擬限制兒童上網，法國研議跟進。在台灣，教育部去年修訂《校園行動載具使用原則》草案，要求上課期間手機應關機並由校方或班級集中保管，下課或特殊需求可依校規使用，但因學生反彈和校方有管教上難處，遲未上路。立法院法制局建議修法加以管理之外；教團也認為應該自下學期上路，不過，教育部迄今靜悄悄。

法制局去年12月公布「高中以下學生攜帶行動載具到校管理與數位素養教育之研析」報告指出，世界各國中小學生已習慣使用行動載具學習，我國中小學生使用手機比例歷年來持續攀升，行動載具雖能輔助學習，卻同時造成課堂干擾、注意力下降與心理健康風險。

廣告 廣告

報告指出，2023年全球教育監測報告，呼籲世界各國限制教室使用手機，強調科技應回歸「以學習者為中心」，避免替代實體互動，且法國、芬蘭、韓國等國陸續立法或推動課堂禁用，並兼顧醫療與學習之例外需求，強調數位能力培育、人際互動與校園安全之平衡。

我教育部雖訂有校園手機管理規範，並逐步「分階段管理」，但有學生參與制度設計不足等問題仍待改善，法制局建議應修正《教育基本法》、《國民教育法》等相關法案補強。同時，新聞媒體平台經由演算法推薦的新聞，應有所過濾，禁止針對兒少有害資訊及目標式廣告，以保護青少年。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰認為，AI浪潮勢不可擋，全面禁止學生在生活中使用是不可能的事，台灣應建立相關的使用指引，但重要的是「場域區隔」，家長們要告訴孩子什麼時候有什麼樣的任務，例如在學校上課就是讀書，禁止使用手機，這不僅是家庭的責任，國家層級也應介入，透過社會教育與心衛宣導，灌輸正確AI使用觀念。