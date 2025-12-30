中興大學近日虛驚一場！一則疑似暗示自我傷害的網路貼文，引發校方高度警戒，緊急調派消防隊、救護車及警車前往現場處理。貼文內容提到「想讓中興大學文學院六樓知道什麼是生命擲地有聲」，立刻引起學生關注並紛紛留言。所幸經消防人員仔細檢查後，確認並無可疑人士或危險情況發生。校方表示將持續關注並請警方協助了解貼文者狀況，以確保校園安全。

校園驚魂！中興大學「生命擲地有聲」網文嚇壞師生 消防警車急出動。(圖／TVBS)

有網友PO文，說要在中興大學校園內"擲地有聲"，驚動消防車和救護車，甚至連警察都來了，結果到了網友說的地點，逐層檢查大樓，都沒有看到可疑人士，虛驚一場，但校方表示會報警，請警方介入追查IP，了解及關心這名PO文者。

「生命擲地有聲」 興大網貼引校園大驚慌。(圖／TVBS)

當消防車、救護車及警車陸續抵達中興大學農業大樓前時，校園內立即引起一陣緊張氣氛。這些緊急車輛迅速趕往資訊科學大樓，校方人員也隨即趕到現場了解狀況。消防隊員在一樓等待樓管人員到場後，開始逐層查看是否有可疑人士意圖進行危險行為。

興大學務長吳政憲表示，經過詳細檢查至9樓後，確認只是虛驚一場。這次驚動警消人員的原因，是一名網友4天前在網路上發布的貼文，內容提到「想讓中興大學文學院六樓知道什麼是生命擲地有聲」。這則貼文一經發布，立刻引起興大學生的關注，許多人紛紛留言表達關心。

網友貼文嚇壞人 興大警消急衝文學院。(圖／TVBS)

興大新聞社長林進恩指出，警方已經介入調查此事。警方表示，由於該貼文內容並不涉及恐嚇公眾，也沒有煽動他人從事危害生命的行為，因此可能難以構成社會秩序維護法的違法行為。

儘管如此，校方仍然補充說明，為了確保校園安全，他們會向警方報案，請求警方介入了解並關心這名發布貼文的人。校方強調，被貼文點名的單位也不希望校園內發生任何意外事件，將持續關注此事的發展。

【不良行為，請勿模仿】

