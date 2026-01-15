校園「7-12歲」傳染升溫！ 醫示警水痘傳染力達流感、腸病毒6倍 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

家長注意！這段時間不只要慎防流感、腸病毒，還得小心高度傳染性的水痘，因為校園傳染風險正在攀升。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵提醒，社會大眾對於水痘預防仍存在一些迷思，部分家長認為「接種一劑疫苗即已足夠」或「感染過水痘便可終身免疫」，忽略水痘屬高傳染力疾病，其傳染力為流感及腸病毒達6倍以上，免疫力不足仍有發生突破性感染的風險。

根據疾管署統計，112年全台水痘感染人次累計約近2萬8000人，而113年度統計，全台水痘感染人次已累計超過3萬人，其中以「7-12歲」年齡層為主要感染族群。國小孩童不僅是水痘感染的高風險群，感染人數更呈現逐年上升的趨勢。

邱政洵說，水痘是一種傳播力極強的病毒，臨床上不乏遇到已接種一劑疫苗的孩童發生突破性感染的個案，而孩童發生水痘突破性感染時，不僅會嚴重影響孩童的健康及學業生活，更可能傳染給同住者的照顧者們，進而衝擊整個家庭生活與工作。

邱政洵提醒，水痘感染不僅是皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，其潛在風險不容小覷。臨床過去就收治過部分免疫力低下的孩童，在感染水痘後引發呼吸衰竭併發症，需仰賴插管治療，對於白血病孩童和新生兒等特殊患者，水痘併發症致死率甚至可高達10％，家長們絕不可輕忽，務必提高警覺。

台灣兒童感染症醫學會指出，根據疾管署資料，若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者有近9成機率在同一空間二次傳染。且研究顯示，即使接種過一劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險；且一旦感染水痘病毒，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發俗稱皮蛇的帶狀疱疹。

台灣兒童感染症醫學會呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況。

