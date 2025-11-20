校工涉反鎖性侵高中生 曾傳露骨簡訊邀3人行

校工涉反鎖性侵高中生。（示意圖／翻攝自pexels）





美國長島地區爆發一起令人震驚的校園性侵訴訟案。一名高中生對馬薩皮誇學區（Massapequa School District）提起訴訟，指控學區明知校工邁克爾·索達諾（Michael Sodano）有不當的性行為與「有害傾向」，卻未能採取任何措施，最終導致該學生遭索達諾鎖在學校洗手間內並受到性侵。

根據《NEW YORK POST》報導，這名學生在拿騷郡（Nassau County）最高法院提起的訴訟，這起事件發生在去年2月。訴訟書詳細描述了清潔工索達諾是如何步步為營騷擾當時18歲的高中生。

訴訟稱，索達諾涉嫌在事發前數週，以假裝要向這名少年購買耳機為由，成功獲得了他的電話號碼。兩人在開始就交易傳訊息後不久，索達諾的訊息內容就發生了令人不安的變化，他開始向當時還是高中生的該學生索要擁抱，甚至提出想和他進行「三人性行為」的要求。

法庭文件顯示，經過數週的簡訊交流，索達諾隨後據稱告訴這名學生在體育課附近的男生洗手間與他見面，這樣他就可以購買耳機，以避免給人留下「毒品交易的印象」。

根據訴訟內容，當這名學生走進洗手間準備進行耳機交易時，索達諾據稱使用他的清潔工鑰匙將門鎖上，並用身體堵住了唯一的出口。

起訴書稱，索達諾隨後「熊抱」了這名學生，並開始親吻他的臉，同時對其臀部進行猥褻。這名聲名狼藉的清潔工在第二天就被逮捕，並於3月被控強行觸摸和三級性虐待罪。儘管索達諾已對這兩項指控均表示不認罪，他仍將於週五再次出庭。

這名學生對學區提起的訴訟已於7月提起，要求賠償的金額未定。訴訟的主要指控點在於學區的疏忽，稱「儘管知道索達諾有不當的性行為、冒犯行為和有害傾向，但該地區在招聘、留用和監督這位現已離職的員工時，未能盡到足夠的注意和控制責任」。

對於這項指控，學區總監威廉·布倫南博士（Dr. William Brennan）在一份聲明中回應：「我們已經了解了這些指控，涉事人員不再是本學區的員工。」他同時強調：「所有必要的背景調查均已按照紐約州法律進行並通過。學區不對涉及學生隱私或訴訟的事項發表評論。」

索達諾的律師則向外界表示，他的當事人「被錯誤指控」。目前，此案的法律程序仍在持續進行中。

