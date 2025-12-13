校徽像鳥？其實是蝙蝠！永福國小110歲 罕見動物圖騰藏幸福密碼

台南市永福國小校徽圖騰相當獨特，看似小鳥原來是蝙蝠。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕海鷗？鳳凰？老鷹？永福國小創校110年校慶運動會今(13)日熱鬧登場，校門口造型特別的校徽引起家長熱烈討論。原來，這是國內學校校徽中相當罕見的動物圖騰—「蝙蝠」，背後更藏著百年幸福寓意。

創立於日治時期的永福國小，前身為《台南市南門尋常小學校》。校長楊淑晏解密指出，校徽以「蝙蝠」為意象，象徵福氣與幸福，同時融入「永」字設計，外觀看似3個人形，中間代表師長、兩側是學生，寓意老師用心陪伴孩子成長，體現永福重視關懷與全人教育的精神。

校徽設計曝光後，家長直呼「真的很少見！」永福長年以音樂、美術與藝文教育聞名，百年校慶時，校友更以蝙蝠為靈感，設計吉祥物「阿幸」與「阿福」。校慶海報高掛校園，師長笑說孩子們彷彿化身「小小蝙蝠俠」，象徵勇敢與正向能量。

全台畢業校友超過4萬人的永福國小，今天也舉辦校友回娘家茶會。校友會創會成員、資深音樂界校友沈銘賢博士表示，永福人不只愛音樂，也力挺體育，愛家愛校是共同記憶。百十週年籌備會會長邱秋潭醫師獻唱《真善美》主題曲〈Edelweiss〉，向校友與退休教師致意，現場溫馨感人。

校慶活動內容多元，包括「3代都是永福人」表揚、趣味競賽、環保闖關、才藝表演與校園導覽，帶領親師生認識校內保存的台灣兵備道道署遺構。百年校園在歡笑聲中，串起歷史與活力。

台南市永福國小校徽元素，萌化成吉祥物「阿幸與阿福」，宛如小小蝙蝠俠。(記者洪瑞琴攝)

台南市永福國小110週年校慶闖關活動融入環保教育。(記者洪瑞琴攝)

