校慶活動結合推廣 仁武分館深化校園閱讀風氣

仁武區仁武國小於12月13日上午舉辦校慶活動，校園內湧入眾多師生、家長與社區民眾，共同參與年度重要活動。高雄市立圖書館仁武分館配合校慶時程，於當日上午在校內中庭設置閱讀推廣攤位，向現場親師生介紹圖書館服務及多元閱讀資源，吸引不少學童駐足參與。

活動現場安排氣球造型互動，由工作人員製作各式造型氣球，結合閱讀推廣內容，鼓勵學童透過閱讀與故事分享參與活動，成功營造輕鬆活潑的閱讀氛圍。家長陪同孩子一同體驗，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱絡。

當日推廣內容包含繪本說故事活動，以「聖誕樹」為主題，引導學童透過故事培養閱讀興趣，同時也介紹HyRead電子書平台，讓親子認識數位閱讀的使用方式與圖書館提供的電子資源。透過實體與數位並行的方式，讓閱讀形式更加多元，增加學童接觸閱讀的機會。

活動於中午前順利結束，不少參與的家長與學童給予正面回饋。仁武分館表示，未來將持續與在地學校合作，結合校園活動推動閱讀推廣，讓圖書館資源更貼近社區需求，進一步促進校園與家庭的閱讀風氣，發揮公共圖書館在地方文化與教育上的角色。

撰文／TCnews新聞中心、高市圖仁武分館；攝影／高市圖仁武分館