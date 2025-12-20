校慶結合警政宣導 守護南陽校園安全

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮南陽國小創校127週年校慶於12月20日熱鬧登場，校方規劃運動競賽、園遊會及藝文表演等活動，邀請歷屆校友返校同慶，凝聚學校、家庭與社區情感，展現百年學校深厚的人文底蘊。

活動當天，北港警分局把握人潮進入校園設攤宣導，結合互動遊戲與有獎問答，向師生及家長推廣反毒、反詐騙、交通與婦幼安全等重要議題，成功吸引大小朋友主動參與，現場氣氛熱絡。

警方表示，針對近期社會常見的詐騙案件，特別提醒民眾留意不實的高薪工作與投資廣告，切勿因貪圖快速獲利而受騙；同時也呼籲家長加強對孩童的網路使用與交友安全關注，從家庭端共同防範風險。

在交通安全方面，北港警分局針對事故較易發生的非號誌化路口加強宣導，提醒駕駛遵守交通規則、確實禮讓行人，以降低事故發生率。警方強調，校園安全與社區治安密不可分，唯有警民攜手合作，才能營造安心、和諧的生活環境。（照片／北港警分局提供）