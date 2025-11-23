校慶運動會也能很精彩 埔鹽國小98周年展現辦學成果

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣埔鹽鄉埔鹽國小今日舉辦「98週年校慶暨校慶運動會」，雖名為運動會，活動內容卻相當豐富多元，從社團展演、親子競賽到學生作品成果展示，讓整場校慶充滿教育與社區融合的溫度，也向到場貴賓完整呈現學校長年深耕辦學的優質成果。

校長劉淑甄在典禮上向來賓分享，本學年度雖才開學不到三個多月，但學生在各項比賽的表現相當亮眼。今年度的「權限大賽」中，埔鹽國小直排輪隊奪下第二名，直笛隊也傳來亞軍佳音，而合唱團更是在強敵環伺下拿下銀牌，成績令人振奮。劉校長表示，這些優異表現，是家長支持、教職員努力以及歷任校長打下良好基礎的成果，讓學校能一路累積深厚能量，持續提供孩子優質的學習環境。

彰化縣政府教育處督學黃敏宜對埔鹽國小校務團隊用心，致以推崇與支持。（圖／記者周厚賢攝）

今年校慶活動多采多姿，除了熱鬧的社團開場表演外，校方規劃了趣味競賽、親子合作賽等互動節目，增添現場活力與笑聲。下午還有充滿愛心的二手義賣市集，以及茶道體驗活動與學生作品展示，讓參與的師生、家長與社區民眾都能感受埔鹽國小的教育成果與學習熱情。埔鹽國小即將邁入百年校慶，學校持續成長、持續創新，也期望透過這次校慶活動，再次凝聚家長與社區力量，陪伴學校迎向下一個嶄新的百年。