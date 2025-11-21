校方報案怒告「偷走」感謝狀！賓賓哥發千字長文道歉了：友人刻意隱瞞

記者蔡維歆／台北報導

網紅「賓賓哥」隨魔術師王元照參加台中市某國中活動擅自開直播引發爭議，市長盧秀燕批2人「可惡又白目」永不錄用，賓賓哥則反嗆事前已和該校老師透過LINE溝通直播事宜。對此，校方昨（20日）晚公布截圖怒轟賓賓哥未完整提供對話內容，老師已明確表示「不得進行直播」；針對賓賓哥聲稱「獲本校致贈感謝狀」，校方指控是他未經同意擅自取走，已向警方報案並完成提告程序。如今賓賓哥也發文回應了。

賓賓哥發文道歉表示：「針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。」

賓賓哥直播挨轟。（圖／資料照）

他說：「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。」事後已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段。

其次關於與校方的直播認知誤差，賓賓哥還原說：「事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。」也強調事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

