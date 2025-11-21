校方曬對話證據打臉賓賓哥！再曝奪感謝狀惡行 已報案提告

學校昨晚po出老師與受邀魔術師王元照的對話截圖，打臉江建樺的相關說法。（翻攝臉書／江建樺、台中市立中山國中）

網紅「賓賓哥」江建樺日前在台中市中山國中開直播，卻遭校長上台制止，事後賓賓哥說不怕家長提告，強調跟老師有對話紀錄，之後他再反告老師。對此，學校昨（20）日晚間po出老師與受邀魔術師王元照的對話截圖，打臉江建樺的說法，「本校教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，『不得進行直播』」，校方還提到江建樺未經校方同意擅自取走感謝狀的事情，已向警方報案並完成提告程序。

針對江建樺相關不實言論，校方昨晚於臉書po出新聲明，強調學校僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。而王元照先生有於演講前告知校方將另邀「神祕嘉賓」到場激勵學生。學校至今無任何與江建樺的聯繫管道，亦從未邀請其至本校演講。

校方也曬出老師與王元照的對話截圖，強調教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。「本校提供該日教師回覆之文字紀錄以昭公信。」

至於江建樺聲稱「獲本校致贈感謝狀」一事，校方坦言，感謝狀是當天應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，「校方當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走」，而學校已向警方報案，並完成提告程序。

最後，校方再度強調，江建樺的不法行為造成本校學生權益受損，已依規通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。「本校懇請社會大眾勿輕信或轉傳不實言論與相關影像，並共同守護學生隱私與校園安全。」

