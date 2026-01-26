校暴爭議未平息仍復出？高旻示電影《道德家族》挑戰酒吧女郎 年底再推新劇
韓劇《無聲蛙鳴》女主角高旻示去年5月爆出校園霸淩疑雲，形象一度重挫，原定的多部新作品也因此告吹，儘管她否認所有校暴指控，揚言採取法律行動，但至今相關調查仍沒有結果。
就在高旻示潛伏8個月後，近日連連傳出她回歸的消息，先是電影《道德家族》確定由她擔綱主角，後又有Netflix釋出她演出的劇集《蜜兼職》將於今年上線，看來高旻示重啟演藝活動指日可待。
養活全家人的酒吧女郎
據報導，《道德家族》的主要演員包括高旻示，已於1月16日完成劇本圍讀，並將在3月投入拍攝。這是講述一個奇異又扭曲家庭中，關於四兄妹的精彩生存故事，他們每個人都有自己獨特的個性、風格和秘密。
高旻示飾演四個孩子的老大，也是一家之主，外表幹練卻內心脆弱、言語粗魯又愛哭，在酒吧上班的她，13年來一直養活所有家人。
她有個酒精中毒無法正常生活的大哥，在網上進行成人直播展現性感的妹妹，以及出櫃之後離家出走的弟弟，可是某一天，當那個逃跑15年的母親突然找上門時，整個家庭將捲入一場情感漩渦之中。
儘管有網友認為，高旻示接這部戲是想藉劇情賣慘博取注目，就不知能否因此洗白她的霸凌爭議。
演出《蜜兼職》年底上線
與此同時，Netflix也曝光《蜜兼職》預告，這是由李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙俊主演的8集韓劇，去年4月開拍後，儘管5月爆出高旻示校暴風波，導演仍繼續拍攝至去年10月殺青。
該劇是恐怖奇幻題材，以一家來歷不明的人力事務所為背景，他們會給缺錢的人介紹時薪50倍以上的「蜜兼職」，青年「赫俊」（李宰旭 飾）為了還債而投身其中，孰料面對的竟是如地獄般的勞動現場……。
高旻示飾演為了揭開這家人力事務所神秘面紗，展開調查的事故調查官；金敏荷飾演「赫俊」的妹妹；李熙俊則是人力事務所的社長。
不過《蜜兼職》整支前導預告，卻只出現男主角李宰旭，似乎小心翼翼暫時不讓高旻示出現，但至少該劇確定2026年第四季度上線，想再看到高旻示演技的粉絲，也算有福了。
《蜜兼職》前導預告：
