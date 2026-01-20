校校有校安、守護零死角 雲林強化校園安全培訓打造安心學習環境

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為因應校園安全風險日益複雜，雲林縣政府今(20)日於斗六教師研習中心舉辦校園安全人員專業培訓，針對全縣191所國中小校安人力及專輔人員進行系統化訓練。縣長張麗善親自到場勉勵，強調透過專業培力與制度到位，全面提升敏感度與行動力，為孩子築起最堅實的安全防線。

提升敏感度與行動力，張麗善打造零死角校園安全。(記者廖承恩翻攝)

張麗善表示，近年社會暴力事件頻傳，校園早已不只是學習場域，更是必須嚴密守護的第一線。縣府將校園安全視為縣政優先要務，今年度編列約7,000萬元經費，全面支應全縣191所國中小校安人力配置，落實「校校有校安」，讓安全不再有城鄉落差，也不留任何死角。

她指出，縣府不僅補足人力，更同步提升勤務品質，將校安人員每日服務時數由4小時提高至8小時，使校園安全守護能量全天候到位；同時透過專業培訓，強化第一線人員在危機辨識、即時應變及通報處理上的實戰能力，確保突發事件能在第一時間妥善處置。

除實體安全防護外，縣府也重視校園心理支持系統的建構，聘任24位專業輔導教師，分布於山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生與教師心理諮商與情緒支持。張麗善強調，校園安全不只是防範危機，更要照顧人心，透過安全巡查與心理輔導的雙軌並進，讓師生在安心環境中穩定學習與教學。

雲林縣府投七千萬校校有校安時數倍增至八小時全面守護安。(記者廖承恩翻攝)

教育處長邱孝文表示，此次培訓課程聚焦校園安全管理、危機事件處理及實務案例分享，並強化校安人員的責任意識與警覺性，建立暢通且即時的通報機制。期盼透過系統化訓練與經驗交流，讓校安人員在面對突發狀況時，能冷靜判斷、迅速應對，提升整體校園防護效能。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪指出，雲林縣率先推動國中小全面配置校安人力，校園安全工作已由過往單一門禁管理，擴展至校園霸凌防制、拒絕毒品進入校園及緊急事件應變等多元面向。透過持續培訓與制度精進，縣府結合學校與專業團隊，共同建構更周延的校園安全防護網，為孩子守住安心成長的每一步。