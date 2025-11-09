校歌全都記得 蘇俊賓回振聲中學慶六十週年掀回憶殺

副市長蘇俊賓獲頒「校慶榮譽主委」聘書。





桃園市副市長蘇俊賓8日前往振聲中學，出席學校創校六十週年校慶活動。身為振聲畢業校友，蘇俊賓特別回到母校，祝福振聲生日快樂，並在典禮上獲頒「校慶榮譽主委」聘書。典禮中，他更臨時起意、即興領唱校歌，勾起在場校友與師生滿滿的回憶。

蘇俊賓表示，畢業至今三十餘年，母校已邁入一甲子。六十年前，桃園還只有七十萬人口，如今已成長至兩百三十五萬人，從農業、工業城市轉型為全台最重要的科技重鎮之一，年產值高達四兆元。蘇俊賓強調，在這段成長歷程中，許多振聲校友都為桃園的發展貢獻心力，是振聲值得引以為榮的地方。

廣告 廣告

副市長蘇俊賓與振聲畢業校友合影。

他也肯定學弟妹的表現，指出振聲無論在國中部的升學與科學教育，或高中部的設計與創意領域，表現都在全台名列前茅。他勉勵學生們延續優良傳統，「要以振聲為榮，未來也讓振聲以你們為榮。」

活動現場氣氛熱烈，當蘇俊賓唱起校歌時，全場師生紛紛加入合唱，他笑說：「希望即便二十年沒有唱校歌，二十年後都還記得。」

蘇俊賓事後也在臉書分享心情，寫下：「振聲中學六十週年了，校慶這一天臨時起意，和大家一起唱校歌。謝謝學弟妹們陪我一起圓夢——這麼多年了，我都沒忘記耶。」貼文一出，吸引許多網友留言回應：「副市長記憶力超好！可以直接出道當歌手啦」、「我也是振聲校友耶～學長好！」、「校歌全都會唱，太厲害！」

副市長蘇俊賓與振聲畢業校友合影。

更多新聞推薦

● 東北季風與颱風外圍環流共伴效應 新北呼籲勿上山及水域活動