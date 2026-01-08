校級軍官赴陸無採許可制！梁文傑：國民黨引用AI胡說八道的說法

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/8)表示，針對國民黨宣稱陸委會打算修法要求校級以上軍官赴陸採許可制一事，要再次澄清沒有這件事，而經查證後，發現國民黨的說法是網路上所流傳AI的回答，這些AI的說法常是一本正經胡說八道，請別相信，也別隨便傳播散佈。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並指出，日前《聯合新聞網》有一則消息聲稱，國民黨指控陸委會有意修法，未來所有校級以上軍官赴陸採許可制，要再次澄清，沒有此事。

梁文傑指出，當前規範是，將官赴陸不得參加中共國慶、慶典儀式，因有損我國尊嚴，現在是擴大到校級軍官，但若要赴陸並無什麼許可制，但若去參加我國不能容忍的儀式、活動，那就要罰款剝奪退休俸，但沒有什麼許不許可。

梁文傑說，至於為何國民黨會有如此錯誤說法，經查，原來是有人在網路上流傳用AI所提出的回答，那些回答是錯誤的，根本沒這回事。

梁文傑表示，現在無論是哪一家的AI，常常是一本正經胡說八道，所以別相信AI製造產出的訊息，也別隨便傳散。

