校花驚吐遭霸凌「被關廁所」性格全變了 赴韓讀大學差點變車銀優師妹

林毓家（左起）、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯出席《晚安，瑪卡龍》記者會。劉耀勻攝

25歲的趙妮綺是張鈞甯經紀公司旗下藝人，她在公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》中飾演校花，劇中有校園霸凌情節，出席記者會時驚吐約國小五年級時也曾被欺負，當時的老師也沒制止，爸媽上報教育局後，才得以換老師，但她已因此內心受創，原本外相個性變得內向。

趙妮綺提到霸凌手法，常見的被關廁所潑水、抽屜放蟑螂、被籃球砸全都經歷過，起因是她看到特教班同學被欺負，出面制止，結果自己反而也被霸凌。她因此變得不相信人，直到接觸表演後才逐漸找回自信。

廣告 廣告

趙妮綺曾遭受霸凌。劉耀勻攝

趙妮綺曾到韓國漢陽大學表演系就讀，還與裴斗娜是同學，也因教授牽線，與車銀優經紀公司接洽。但韓國經紀公司大多想打造偶像團體，她認為自己當練習生年紀已太大，又不保證苦熬多年一定能出道，也比較想朝演員之路發展，爸媽更希望她留在台灣，主動與張鈞甯公司聯繫，雙方一拍即合展開合作。

林毓家父母支持入行！許莉廷堅持咖啡廳打工

《晚安，瑪卡龍》由AcQUA源少年成員林毓家主演，他透露國三就開始參加《原子少年》徵選，更早之前就開始演戲，爸媽都超支持，但自認學業還顧得上。對於酸言酸語不在意，覺得若對自己有幫助就會聽取建議，但若只是「硬要講」，就不會理對方。

林毓家父母都很支持他進演藝圈。劉耀勻攝

23歲的許莉廷在劇中則與林毓家「合夥做生意」，她曾入圍金鐘，且是柯震東經紀公司旗下藝人，她戲約不少，但透露一個月仍會在咖啡廳打工10天，當作投資理財，包括生活經驗的累積。她笑說自己打工時都是大素顏，有時會被認出，但也會被認成別人，她都不介意，也都會大方答應合照。

許莉廷仍持續在咖啡廳打工。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

「搞笑女脫星」又脫了 自薦低胸、短裙裸露服裝！招認全為「出賣肉體」

金鐘男配竟「獄中強暴菜鳥」 震撼摸全身畫面曝光！被害人悲喊「人生崩塌」

楊祐寧「霸凌菜鳥」畫面曝光 掐下巴、強吻全都來！認了：要讓他心生畏懼