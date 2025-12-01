校警合作反詐宣導影片奪全國第二 強化青少年法治教育

市警二分局與長榮女中合作推出「假求職詐騙」法治教育宣導影片。（二分局提供）

記者陳治交／台南報導

市警二分局與長榮女中合作之「假求職詐騙」法治教育宣導影片，在「MORE法狀元」全國法治教育活動中脫穎而出，榮獲第二名佳績，展現校警攜手打造青少年法治教育的成果。

本次宣導影片由長榮女中老師曾寶萱指導，與二分局共同規劃拍攝內容，透過學生視角呈現「假求職」詐騙的常見手法，包括高薪誘惑、索取私密資料、假借面試名義要求支付費用、引導下載可疑App，影片以生活化手法呈現詐騙陷阱，提醒青少年在求職或接觸兼職資訊時應提高警覺。

廣告 廣告

「MORE法狀元」為法務部推動青少年法治觀念的重要平台，活動涵蓋短片創作、情境案例、法律問答等形式，二分局與長榮女中合作之「假求職詐騙」法治教育宣導影片，榮獲全國第二名。二分局表示，假求職及假打工之詐騙案例層出不窮，可能引發個資外洩、財務損失，甚至被利用成為車手或共犯，這次與學校合作拍攝短片，不僅讓學生在創作中學習，更能將法治觀念融入日常情境，強化辨識能力。

二分局強調，未來將持續與轄內各校合作，透過更多元的宣導方式提升青少年法律知識，打造更安全的校園與生活環境，共同守護下一代免於受到詐騙侵害。