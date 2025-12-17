校車座椅損壞！東山高中學生膝蓋瘀青 校車費卻漲13%

台北市私立東山高中校車近日引發安全疑慮，家長曝光影片顯示校車座椅螺絲鬆脫、往後倒塌，導致學生膝蓋瘀青需到保健室冰敷。令家長不滿的是，校方今年才宣布調漲校車費，專車費用已突破33960元，與兩年前相比上漲了4120元，漲幅達13%。此外，還有家長反映校車超載問題，如6人擠5人座的情況。對此，校方表示將以安全為優先儘速改善，台北市教育局則要求全面檢視所有交通車輛，如有違規將進行處分。

家長爆料東山中學校車出包。（圖／家長提供）

家長公開的影片中清楚可見，東山高中校車的座椅支架螺絲鬆脫，整個椅背無法固定在地板上，呈現搖搖欲墜的狀態。更嚴重的是，有學生因座椅倒塌而被壓到腳部，造成瘀青，需要到學校保健室進行冰敷處理。這段影片引起其他家長的高度關注和擔憂。

有家長表示，校車的狀況非常糟糕，座位已經出現崩壞情形，對孩子的安全構成極大威脅。其他家長也提到，據孩子反映，校車存在超載現象，有學生因座位不足而被迫坐在安全門附近，後排明明只能容納5人的座位卻擠進6人。這位家長指出，校車外觀看起來就像較舊款的大型公車，讓家長對孩子的乘車安全感到憂慮。

家長爆料東山中學校車出包。（圖／家長提供）

更讓家長感到不合理的是，東山高中的校車費用在114學年度因營運成本上升而調漲。根據資料顯示，包含暑期輔導在內，近程校車費用為17680元，中程為23700元，遠程為25980元，專程更高達33960元。相較於112學年度的費用（近程15930元、中程20830元、遠程22450元、專車29840元），兩年內最高漲幅達4120元，比例高達13%。

媒體前往現場直擊東山校車狀況，發現現場傳出機械聲，疑似已在進行修理工作，同時還觀察到有車底冒出陣陣白煙。對於此事，東山高中校方回應表示，一定會以安全為第一優先，儘速改善問題，但關於學生受傷的部分還在了解中。

台北市教育局已對此事做出回應，要求校方全面檢視所有交通車輛，如果發現有違反規定的情況，將會進行處分並要求限期改善。家長們則呼籲校方盡快改善車況，強調既然校車費用已經調漲，就不應該使用存在安全疑慮的車輛，以確保學生乘車安全。

