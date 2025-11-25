校車遇洪災被泡壞 花蓮光復國中獲贈全新大巴

花蓮光復國中校車9月23日因洪災泡湯損壞，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會得知消息後，今天捐贈1部45人座的大型巴士給校方，讓校車接送服務不中斷。（羅亦晽攝）

花蓮光復國中校車9月23日因洪災泡湯損壞，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會得知消息後，今天捐贈1部45人座的大型巴士給校方，讓校車接送服務不中斷。（羅亦晽攝）

花蓮光復國中校車在923洪災後泡湯毀損，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會今天特別捐贈1部45人座的大型巴士給校方，並在車內安裝視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器等，讓偏鄉學子能更安全的上、下課。另外，警政署也贈出3輛報廢警車給同為受災戶的光復商工，助汽修科學生實習課程不因教學設施設備損壞而中斷。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰決後，滾滾泥水如海嘯般吞噬下游的光復市區，光復國中首當其衝，不僅校園滿是淤泥，校車也泡湯毀損，學生上下學只能暫時透過家長接送，相當不便。

中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜表示，民進黨籍立委林月琴先前主動聯繫聯合會，稱光復國中短時間內要找到校車不易，且校方為了影響學生求學權益，每天花費1萬多元租賃車輛接送學校上下課，希望能在短時間內整理車輛幫助學校。

魯孝亞說，聯合會得知光復國中的困境後，二話不說在2周內準備好車輛並在今天送抵學校，車輛價值約300多萬，車型為可搭載45人的大型巴士，車齡符合教育部的規範，內部則特別安裝視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器等，確保學生上、下學安全。

光復國中校長黃建榮表示，學校約50位學生需要搭乘校車通學，有了新的校車，對學校是一大幫助，感謝各界的善心；家住距學校5公里的西富村的陳同學說，過去每天上學都是搭校車，車輛壞掉後就由家長接送，但如果爸爸或媽媽當天沒空她只能請假在家線上上課，如今有了新校車真的很開心。

光復商工也是洪災重災戶，其中汽車科的實習車輛泡湯受損，影響師生教學權益，警政署為此捐贈3輛報廢警車做為實習課使用車輛。（羅亦晽攝）

另外，光復商工也是洪災重災戶，其中汽車科的實習車輛泡湯受損，影響師生教學權益，林月琴為此媒合警政署捐贈3輛報廢警車做為實習課使用車輛，全聯會也提出希望能協助培育學生擁有大型車輛維修技術的願景。

光復商工校長陳德明坦言，由於學校沒有空間、設施及設備能作為大型車輛維修的教學場域，目前還在跟全聯會洽談，若有機會能讓東部的孩子到西部的專業場地練習，相信在專業人員指導下，能提升學生後續的就業機會。

