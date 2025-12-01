校長慨捐兩千枚古幣 賦予新生命

慈濟邁入一甲子，全台志工也收集當年的五毛錢硬幣，要做成傳家寶吊飾，其中高雄竹後國小的校長龔宏仁，本身就很喜歡收集古物古幣，他得知慈濟需要，就主動捐出兩千多枚五毛錢硬幣，贊成慈濟把已經停用的五毛錢，賦予新意涵。

「感恩喔 感恩。」

「校長你們這個很好，我跟你說 你這個年分，剛好符合我們要的(年代)。」

塑膠盒內，兩千個滿滿心意。喜歡收集古物的校長龔宏仁，知道慈濟正忙著找尋五毛錢。竹後國小校長 龔宏仁：「當時因為前一所服務學校，翁園國小，我成立一個農村文物館，想說藉由這些以前舊的代幣，就當作小朋友一個獎勵品。」

「這一個就是，38年的五毛錢 對。」

這是龔校長多年的收藏，其中五毛錢，從1949年到1988年都有發行，每次的造型也不同。竹後國小校長 龔宏仁：「43(1954)年的5角，(背面)是台灣，對 當時你們是取台灣的意象，從民國56年開始這是梅竹蘭，就是當時國家的象徵，民國70年的時候，因為它5毛錢，但是它本身是銅的，所以它才把它整個縮水。」

龔校長最先從一角、五角開始收集，現在依年分，依幣值收藏。竹後國小校長 龔宏仁：「在買東西順手看一下，是不是有沒有收集到的那個年代，慢慢把它集結成冊，你們要賦予它的新的紀念性質，而且剛好符合慈濟，當時創立的5毛錢的一個精神。」

捐出兩千多枚珍藏，讓小小硬幣綻放新意涵，也靜靜映照出慈濟一甲子，溫柔與堅毅的精神。

